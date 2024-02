Set LEGO di Orchidee: MINI PREZZO per il bouquet SPECIALE da regalare a SAN VALENTINO

San Valentino è alle porte e ancora non sai cosa regalare alla tua persona speciale? Di sicuro i fiori sono un must-have in queste occasioni, ma per lasciare a bocca aperta il tuo partner oggi puoi optare per una pianta davvero particolare da conservare per sempre! Parliamo del Set LEGO Icons Orchidea, disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un dono così originale lascerà di sicuro il segno, quindi non aspettare oltre e corri a fare il tuo ordine: gli articoli stanno andando a ruba!

Set LEGO Icons Orchidea: un fiore speciale da regalare a San Valentino

Il Set LEGO Icons Orchidea è un’idea regalo originale e davvero pazzesca per chi vuole stupire il proprio partner in occasione di San Valentino.

Questo set da costruire di fiori finti LEGO per adulti include un’orchidea con fiori bianchi e rosa e un vaso scanalato blu. Nello specifico è formato da 6 fiori grandi, 2 fiori appena sbocciati, 5 foglie e 2 radici, per creare una composizione del tutto originale.

È composto complessivamente da 608 mattoncini e, una volta completato, diventa un oggetto decorativo per la casa o per l’ufficio in grado di catturare lo sguardo e donare stile all’ambiente.

Costruire il bouquet di LEGO è un’attività creativa e rilassante: ricorda di riempire il vaso con gli elementi marroni per ricreare il mix di cortecce naturali in cui una vera orchidea cresce, e in più potrai ruotare gli steli, i fiori, le radici e le foglie della pianta finta per ottenere un look personalizzato ogni volta che vuoi.

Corri su Amazon ed ordina subito il Set LEGO Icons Orchidea, oggi disponibile a soli 37 euro con uno sconto del 5%. A San Valentino stupisci la tua donna con un bouquet di fiori davvero speciale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.