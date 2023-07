SCONTONE DI 150 EURO sul Notebook Lenovo IdeaPad 3: offerta IN SCADENZA

Ecco un pc portatile affidabile ottimo per soddisfare le tue esigenze quotidiane sia di lavoro che di intrattenimento! Si tratta del Notebook Lenovo IdeaPad 3, oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 43% quindi a soli 199 euro.

È l’opportunità perfetta per ottenere un notebook di qualità risparmiando 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Notebook Lenovo IdeaPad 3: le specifiche tecniche

Il Notebook Lenovo IdeaPad 3 è progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Grazie al suo processore Intel Core i3 e alla memoria RAM da 8 GB , potrai affrontare senza problemi le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione dei documenti, lo streaming di contenuti multimediali e persino l’utilizzo di applicazioni più esigenti.

Con uno schermo da 15,6 pollici , potrai goderti un’esperienza visiva nitida e dettagliata. La risoluzione HD del display rende le immagini ei video più vividi e realistici. Inoltre, la tastiera ergonomica ti permette di digitare comodamente e senza fatica, migliorando la tua produttività.

Tra le specifiche tecniche più importanti del Notebook Lenovo IdeaPad 3, spicca anche la presenza di un’ampia capacità di archiviazione grazie al disco rigido da 1 TB . Avrai spazio sufficiente per conservare i tuoi file, foto, video e documenti importanti senza preoccuparti della memoria insufficiente.

La connettività non è un problema con questo notebook. Dispone di diverse porte USB, una porta HDMI per collegare il notebook a un monitor esterno e una porta Ethernet per una connessione Internet stabile. Inoltre, la batteria di lunga durata ti permette di utilizzare il notebook per lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento senza doverti preoccupare della ricarica frequente.

Oggi il Notebook Lenovo IdeaPad 3 è disponibile su Amazon a soli 199€ grazie all’incredibile sconto del 43%. Sfrutta le potenti prestazioni e la versatilità di questo dispositivo per soddisfare tutte le tue esigenze di lavoro e di svago!

