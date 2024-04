SCONTO OUTLET sullo smartwatch Xiaomi DEFINITIVO: Redmi Smart Band 2 al 34%

Il Redmi Smart Band 2 di Xiaomi rappresenta l’accessorio ideale per monitorare la tua salute e il tuo benessere in modo completo e preciso. Dotato di un ampio display TFT da 1,47 pollici, offre un’area di visualizzazione più ampia rispetto al suo predecessore. Con un corpo sottile da soli 9,99 mm, è leggero e confortevole da indossare, rendendolo il compagno perfetto per l’attività fisica e la vita di tutti i giorni.

Questo smart band offre oltre 30 modalità fitness, tra cui corsa all’aperto, yoga ed escursioni, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Grazie alla sua impermeabilità fino a 50 metri, puoi utilizzarlo in qualsiasi ambiente umido senza preoccupazioni.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 è garantito dal sensore PPG integrato ad alta precisione, che fornisce anche avvisi in caso di anomalie della frequenza cardiaca. Inoltre, il Redmi Smart Band 2 offre la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio della qualità del sonno, fornendo report dettagliati per aiutarti a comprendere meglio la tua qualità del riposo.

Con la sua combinazione di funzionalità avanzate e design ergonomico, il Redmi Smart Band 2 si conferma come un alleato prezioso per il tuo benessere generale, aiutandoti a mantenere uno stile di vita sano e attivo.

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto del 34% sullo smartwatch Xiaomi che viene venduto a 22,99€. Approfittane subito!