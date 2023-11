SCONTO BOMBA Black Friday sul POCO X5: oggi lo paghi MENO DI 200€

Il Black Friday Amazon ha portato un’offerta incredibile che non puoi perderti: il POCO X5 è ora disponibile a soli 199,90€, con un fantastico sconto del 30%!

Questa è l’occasione perfetta per mettere le mani su uno degli smartphone più desiderati del momento risparmiando quasi 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ma ricorda, queste offerte sono valide solo per il weekend del Black Friday, quindi affrettati!

Tutte le Specifiche Tecniche del POCO X5

Il POCO X5 non è solo conveniente, ma è anche un concentrato di tecnologia.

Dotato di un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, questo smartphone promette un’esperienza visiva fluida e colori vivaci. La risoluzione FHD+ (2400×1080) e il rapporto di contrasto di 4.500.000:1 garantiscono immagini nitide e dettagliate.

Sotto il cofano, il POCO X5 è alimentato da un chipset Snapdragon 695, ottimizzato con la tecnologia di processo TSMC 6nm, che assicura prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida. La Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 e fino a 256 GB di memoria interna sono perfetti per chi ama multitasking e giochi.

Per gli amanti della fotografia, il POCO X5 offre un sistema di fotocamere AI con un sensore principale da 48 MP, ideale per catturare momenti speciali con chiarezza e colori vivaci. La batteria da 5000 mAh e la ricarica rapida da 33W assicurano che il tuo dispositivo sia sempre pronto all’uso.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica! Il POCO X5 a soli 199,90€ grazie ad un mega sconto del 30% è l’affare che aspettavi per aggiornare il tuo smartphone con tecnologia all’avanguardia. Il Black Friday è il momento perfetto per fare grandi acquisti a prezzi incredibili ma fai in fretta, l’offertona è valida ancore per pochissimi giorni!

