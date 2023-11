Scheda video gaming GeForce RTX al MINIMO STORICO con lo sconto Black Friday

Sei alla ricerca di una scheda grafica che offra prestazioni di alto livello senza svuotare il portafoglio? Allora non puoi perderti l’offerta di Amazon sulla MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, disponibile ora a soli 230,80€, con uno sconto del 7%. Questa scheda video è la scelta perfetta per gli appassionati di gaming, i creatori di contenuti e chiunque cerchi una grafica straordinaria per il proprio PC.

Scheda video gaming GeForce RTX a soli 230,80€ grazie allo sconto Amazon

Potenza e Velocità: La GeForce RTX 3050 VENTUS si distingue per i suoi 8GB di memoria GDDR6X e un clock fino a 1807 MHz, garantendo fluidità e dettagli incredibili nei giochi più recenti e nelle applicazioni grafiche più esigenti.

PCI Express Gen 4 x 8: Questa interfaccia moderna assicura una larghezza di banda e una velocità di trasferimento dati superiori, ottimizzando le prestazioni del tuo sistema.

Supporto 4K: Grazie alle porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a, questa scheda grafica supporta risoluzioni fino a 4K, permettendoti di godere di immagini ultra nitide e colori vividi su monitor e TV di ultima generazione.

128-bit: La larghezza del bus di memoria garantisce un flusso costante e rapido dei dati, migliorando l’efficienza complessiva della scheda.

L’MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC è la scelta ideale per chi cerca una scheda video potente, affidabile e conveniente. Con il suo prezzo competitivo e le prestazioni di alto livello, rappresenta un investimento intelligente sia per gli appassionati di gaming che per i professionisti del settore grafico. Approfitta subito di questa offerta limitata su Amazon e porta la tua esperienza visiva a un livello superiore. Affrettati, un’opportunità come questa non capita spesso!

