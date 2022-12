Hai presente quel bel Mac Mini che hai sulla scrivania? Oppure sei più un tipo da PC Windows, così da lanciarti in spettacolari sessioni di gaming? In ogni caso, il mio consiglio non cambia: devi assolutamente approfittare di questo sconto del 50% sul monitor Samsung Full HD da 24″. Lo trovi su eBay a soli 99,90 euro, un prezzo strepitoso per un articolo lanciato sul mercato da un marchio – Samsung, appunto – che è una garanzia.

Il monitor è venduto da Monclick Italia, venditore professionale e venditore autorizzato Samsung. Basato su oltre 230mila recensioni, il suo feedback è positivo al 97%, quindi puoi andare sul sicuro.

Con Samsung non c’è rischio di errore: questo monitor al 50% deve essere tuo

Il monitor Samsung (modello LF24T350FHR) vanta un display IPS LED con diagonale da 24 pollici. La frequenza d’aggiornamento è a 75 Hz, la risoluzione invece è Full HD (1920 x 1080p). Il tempo di risposta è di 5ms, il rapporto di contrasto è di 1000:1, mentre la luminosità è di 250 cd/m².

Le “fredde” specifiche tecniche appena riportate sono utili e interessanti, non c’è dubbio, ma quello che mi preme farti notare è che con una spesa irrisoria (per il tipo di articolo, s’intende) aggiungi al tuo arsenale tech un monitor di assoluto valore, perfetto tanto per la produttività quanto per l’intrattenimento (streaming, gaming e così via).

Anche esteticamente mi sento di promuovere la periferica Samsung a pieni voti. Il look è pulito, senza quei fronzoli che alla lunga potrebbero stufare. Il supporto appare molto stabile (ci mancherebbe!), e le cornici che abbracciano il display sono davvero sottili.

Insomma, il tuo computer (che sia un Mac Mini, un PC Windows o un notebook) non potrebbe desiderare una partner migliore. A 99,90 euro poi, un vero affare.

