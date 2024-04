Samsung Galaxy A15 ad un PREZZACCIO su Amazon

La linea Galaxy vanta tantissimi dispositivi e ognuno di essi, distribuiti in tutte le fasce di mercato, riesce ad offrire il meglio della qualità e oggi, su Amazon, lo sconto applicato sul Samsung Galaxy A15 è del 38% per un prezzo totale di 124,70€.

Offerta folle: 38% di sconto sul Samsung Galaxy A15

Il Samsung Galaxy A15 offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display Super AMOLED da 6,5″. Con la tecnologia Vision Booster, garantisce una visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit e una ridotta emissione di luce blu per un comfort visivo ottimale.

Equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore, il Galaxy A15 ti permette di catturare scatti perfetti in ogni situazione. La fotocamera macro da 2 MP è ideale per paesaggi e primi piani dettagliati, mentre la fotocamera principale da 50 MP ti consente di creare capolavori fotografici ad alta risoluzione. Per selfie impeccabili, c’è anche una fotocamera anteriore da 13 MP.

Con una potenza di elaborazione straordinaria, una memoria capiente e uno spazio di archiviazione ampio, il Samsung Galaxy A15 semplifica la tua vita, gestendo con facilità sia i carichi di lavoro che l’intrattenimento.

Resta attivo e in movimento grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh, che ti offre tutta l’energia di cui hai bisogno per dedicarti alle tue attività preferite senza preoccuparti della ricarica. Il design del Galaxy A15 è semplice ed elegante, progettato per mettere in mostra il suo profilo sottile, il retro elegante e le linee pulite della fotocamera.

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto del 38% sul Samsung Galaxy A15 che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 124,70€.

