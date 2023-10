Samsung Galaxy A04s al MINIMO STORICO: oggi soli 109€ (-39%)

Oggi su Amazon abbiamo un minimo storico che vi farà balzare dalla sedia, lo smartphone perfetto per chi vuole l’affidabilità senza spendere troppo: il SAMSUNG Galaxy A04s è disponibile a soli 109,00€, con un incredibile sconto del 39%! Questa è l’occasione perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo performante, affidabile e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Samsung Galaxy A04s al minimo storico su Amazon: soli 109€

Questo smartphone racchiude in sé tutte le qualità che ci si aspetta da un brand leader nel settore come Samsung. Il Galaxy A04s offre una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono una scelta eccellente per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo capace di tenere il passo con le esigenze quotidiane.

Dotato di un potente processore octa-core e 3GB di RAM, questo smartphone garantisce una navigazione fluida e veloce, permettendovi di gestire con facilità e senza interruzioni le vostre app preferite. Il suo spazioso display HD+ da 6,5 pollici offre colori vivaci e immagini nitide, garantendo un’esperienza visiva immersiva, sia che tu stia navigando su internet, guardando video o giocando.

Con una memoria interna di 32GB, espandibile fino a 1TB tramite microSD, avrete tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video, app e molto altro ancora. La batteria da 5000mAh assicura una lunga durata, permettendoti di utilizzare il tuo dispositivo per tutta la giornata senza preoccupazioni.

Il Galaxy A04s si distingue anche per il suo sistema fotografico. La tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP cattura immagini dettagliate e luminose, mentre la fotocamera frontale da 5MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta. Il SAMSUNG Galaxy A04s rappresenta la scelta ideale per chi desidera un dispositivo all’avanguardia senza spendere una fortuna. Approfitta del 39% di sconto e portalo a casa a soli 109,00€. Agisci ora, l’offerta è limitata! Scegli la qualità e la tecnologia Samsung a un prezzo mai visto prima!

