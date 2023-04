RIVOLUZIONE Amazon: il citofono SMART che aspetta il corriere la posto tuo

Se sei alla ricerca di un modo per rendere il tuo citofono smart e avere maggior controllo sulle tue consegne Amazon, allora non puoi perderti la rivoluzione targata Amazon! Con il nuovo gadget ASSURDO, potrai finalmente aggiungere funzionalità smart a qualsiasi citofono compatibile e verificare le tue consegne in tempo reale. Il nuovo Ring Intercom si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con il 62% di sconto rispetto al prezzo solito.

Sconto mai visto del 62%

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare l’esperienza delle consegne a domicilio, non puoi perderti il nuovo gadget targato Amazon che rende smart qualsiasi citofono compatibile. E la buona notizia è che potrai acquistarlo ad un prezzo mai visto prima! Questo sconto ti permetterà di avere maggior controllo sulle tue consegne e di aggiungere funzionalità smart al tuo citofono.

Il dispositivo ASSURDO offre una serie di funzioni innovative: dalla possibilità di vedere chi suona al tuo citofono direttamente dal tuo smartphone, all’avviso quando viene effettuata una consegna da parte del corriere Amazon. Grazie alla tecnologia Alexa integrata, potrai controllare tutto con la voce.

L’installazione del dispositivo è molto semplice e non richiede competenze tecniche particolari: basta collegare il dispositivo alla tua rete Wi-Fi domestica e installare l’apposita app sul tuo smartphone. In questo modo avrai subito accesso alle nuove funzionalità offerte dal prodotto Amazon. Non perdere questa occasione per ottenere uno sconto mai visto prima su questo innovativo gadget che renderà le tue consegne sempre più comode e smart!

Il citofono aspetta il corriere al posto tuo

Vuoi rendere il tuo citofono tradizionale più smart? Con l’aiuto di questo gadget, puoi farlo senza dover sostituire tutto il sistema. Il dispositivo si chiama Ring Intercom ed è disponibile su Amazon a un prezzo scontato mai visto prima d’ora.

Il Ring Intercom ti consente di aggiungere funzioni smart al tuo citofono compatibile con Alexa come ad esempio la possibilità di vedere in tempo reale chi sta bussando alla tua porta dal tuo iPhone o dal tablet. Se sei un cliente Amazon Prime, potrai usufruire della funzione “Verifica consegne“, che ti permette di aprire remotamente la porta ai corrieri per consegnarti i pacchi direttamente all’interno dell’abitazione, evitando così furti e danni dovuti al maltempo.

L’installazione è semplice e veloce: con una base adesiva e una batteria ricaricabile inclusa nella confezione, potrai posizionarlo ovunque tu desideri senza bisogno di fili o collegamenti complessi. Grazie all’app gratuita dedicata, potrai configurare le impostazioni personalizzate del dispositivo e ricevere notifiche ogni volta che qualcuno bussa alla tua porta.

Una volta installato, il gadget rende possibile verificare le consegne Amazon direttamente dal tuo citofono. Grazie ad una notifica audio e visiva, verrai avvisato quando un corriere arriva a consegnarti un pacco. La funzione di verifica delle consegne Amazon non solo rappresenta una comodità per gli utenti ma anche una risposta alle sempre più frequenti problematiche legate ai furti dei pacchi lasciati davanti alla porta. Con questo gadget infatti potrai avere maggior controllo sulla sicurezza degli acquisti effettuati su Amazon.

Grazie alla sua semplicità d’utilizzo ed alla funzione avanzata di verifica delle consegne Amazon, questo nuovo prodotto rappresenta un asset importante per chiunque faccia shopping online con frequenza elevata. Approfitta dell’offerta del 62% che porta il prezzo del Ring Intercom a soli 49,99€, con spedizione gratuita per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.