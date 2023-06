Campanelli Smart: 3 modelli in OFFERTA su Amazon

In attesa del Prime Day 2023, Amazon ha lanciato una serie di offerte interessanti sui migliori campanelli smart del momento. Questi dispositivi, oltre a garantire sicurezza e tranquillità, offrono una serie di funzionalità innovative che ti permetteranno di gestire le visite a casa tua in modo completamente nuovo. Vediamo tre dei migliori modelli attualmente in promozione su Amazon.

Arlo Videocitofono con Rilevazione di Movimento

Il Videocitofono Arlo è un dispositivo di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate. Dotato di rilevazione di movimento, questo campanello ti avvisa quando qualcuno si avvicina alla tua porta, permettendoti di rispondere in tempo reale. Inoltre, grazie alla sua resistenza alle intemperie, può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica. La sua risoluzione video HD garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la visione notturna ti permette di vedere chi è alla porta anche al buio. Infine, la funzione di chiamata bidirezionale ti consente di comunicare con i tuoi visitatori direttamente dal tuo smartphone.

Ring Video Doorbell 4

Il Ring Video Doorbell 4 è un campanello smart che offre una serie di funzionalità innovative. Dotato di video HD a 1080p, questo dispositivo offre immagini nitide e dettagliate, permettendoti di vedere chi è alla porta in ogni momento. La sua funzione di rilevazione di movimento ti avvisa quando qualcuno si avvicina alla tua casa, mentre la funzione di chiamata bidirezionale ti consente di comunicare con i tuoi visitatori direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con Alexa, puoi controllare il tuo Ring Video Doorbell 4 con la tua voce.

Eufy Video Doorbell Battery-Powered

L’Eufy Video Doorbell è un campanello smart che offre una serie di funzionalità avanzate. Questo dispositivo offre una risoluzione 2K, garantendo immagini nitide e dettagliate. Anche questo modello è dotato di sensore di rilevazione di movimento e ti avvisa quando qualcuno si avvicina alla tua porta. Inoltre, grazie alla sua doppia alimentazione, puoi scegliere tra sei mesi di copertura con una sola ricarica oppure un’alimentazione continua tramite la connessione cablata.

