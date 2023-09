Risparmia PIU' DI 100 EURO sull'innovativo realme Pad: ULTIMISSIMI a disposizione

Ecco arrivato l’affare che gli appassionati di tecnologia stavano aspettando: il realme Pad è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 182,99€ . Con uno straordinario sconto del 37% , questa offerta rappresenta una delle migliori occasioni per mettere le mani su uno dei tablet più desiderati del momento.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Caratteristiche e funzionalità del realme Pad

Il realme Pad non è soltanto un tablet, ma un’esperienza tecnologica a tutto tondo. Innanzitutto, vanta un display da 10.4 pollici che offre una qualità visiva eccezionale. I colori sono vividi e la risoluzione è racconto da rendere ogni immagine e video un piacere per gli occhi. Che tu stia guardando un film, navigando in internet o lavorando a un progetto, lo schermo del realme Pad non ti deluderà.

Sotto il cofano, il realme Pad è alimentato da un potente processore MediaTek Helio G80 , garantendo prestazioni influenzalimemoria RAM da 3 GB e una memoria interna da 32 GB , espandibile con microSD, per garantirti spazio a volontà per tutte le tue applicazioni e file.

Ma non finisce qui. La batteria da 7100mAh garantisce un’ottima autonomia. Puoi tranquillamente usare il tablet per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. E quando arriva il momento di metterlo in carica, la ricarica rapida ti assicura che sarà pronto all’uso in breve tempo.

Infine, il design. Sottile, leggero e con una finitura premium, il realme Pad è un piacere da tenere in mano e da mostrare. La fotocamera da 8MP sia anteriore che posteriore ti permette di catturare immagini nitide, mentre gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos garantiscono un audio cristallino, immergendoti completamente in ogni esperienza multimediale.

Con il realme Pad hai a disposizione un dispositivo potente, versatile e dal design accattivante a un prezzo davvero imbattibile. Se stai pensando di acquistare un nuovo tablet o di fare un gradito regalo, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Oggi è disponibile su Amazon a soli 182 euro con uno sconto bomba del 37%. Approfittane il prima possibile!

