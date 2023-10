Risparmia 284 EURO sul MacBook Air 2022 M2 in offerta su eBay

Sei alla ricerca di un notebook di ultima generazione che combina prestazioni eccezionali con un design elegante? Non cercare oltre! L’APPLE MACBOOK AIR 2022 13,6″ è attualmente in offerta su eBay a soli 1.065,99€. Sì, hai letto bene! Acquistando ora, potrai risparmiare ben 284€ rispetto al prezzo originale di 1.349,00€. Un’opportunità da non perdere!

MacBook Air a 1.065,99€ in sconto su eBay

Caratteristiche principali del prodotto:

Dimensioni schermo: Un ampio display da 13,6″ che garantisce una visione chiara e nitida di ogni dettaglio.

Un ampio display da 13,6″ che garantisce una visione chiara e nitida di ogni dettaglio. Memoria e capacità: Con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane e per l’archiviazione dei tuoi dati.

Processore e GPU: Dotato di un processore Apple M2 CPU 8‑core e una GPU 8‑core , questo MacBook Air offre prestazioni straordinarie, ideali per multitasking, editing video, grafica e molto altro.

Dotato di un e una , questo MacBook Air offre prestazioni straordinarie, ideali per multitasking, editing video, grafica e molto altro. Sistema operativo: Viene fornito con il sistema operativo macOS Monterey , offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Viene fornito con il sistema operativo , offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva. Design: Il colore Starlight aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo non solo potente ma anche esteticamente gradevole.

L’APPLE MACBOOK AIR 2022 13,6″ M2 è una scelta eccellente per chi cerca un notebook di alta qualità ad un prezzo accessibile. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente un appassionato di tecnologia, questo MacBook Air soddisferà tutte le tue esigenze. Non perdere questa incredibile offerta e approfitta subito dello sconto! Acquista ora e entra nel futuro della tecnologia con Apple!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.