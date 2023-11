RISPARMIA 100 EURO sul Notebook MSI di ultima generazione

Sei alla ricerca di un notebook che combina prestazioni eccezionali, design elegante e portabilità? Il MSI Prestige 13Evo, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 1.299€ con uno sconto del 7%, è la scelta ideale per professionisti, creativi e studenti che desiderano il meglio dalla tecnologia.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

MSI Prestige 13Evo: tutte le funzionalità tecniche del notebook

Il notebook MSI Prstige 13Evo non è solo un piacere per gli occhi con il suo design sottile e leggero, ma è anche una potenza in termini di prestazioni.

Il processore Intel Core di ultima generazione garantisce una velocità e una fluidità senza pari, ideale per multitasking, editing video e grafica, e per l’utilizzo di software esigenti. Con 16GB di RAM e un ampio spazio di archiviazione SSD , l’MSI Prestige 13Evo offre ampio spazio e velocità per tutte le tue applicazioni e file.

Il display è un altro punto di forza di questo taccuino. Con una risoluzione immagini Full HD, offre nitide e colori vivaci, rendendolo perfetto per lavorare su progetti grafici, guardare film o semplicemente navigare sul web. La tecnologia di schermo antiriflesso assicura che la tua vista rimanga confortevole anche dopo ore di utilizzo.

La connettività è fondamentale in un notebook moderno, e l’MSI Prestige 13Evo eccelle anche in questo. Dotato di porte USB-C, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6 , offre opzioni di connessione veloci e versatili, sia che tu stia trasferendo dati, caricando il dispositivo o collegandoti a internet.

L’MSI Prestige 13Evo è l’investimento perfetto per chi cerca un notebook di alta qualità che sia al tempo stesso elegante, potente e portatile. Con uno sconto del 7% e un prezzo di solo 1.299€ su Amazon, è il momento ideale per fare questo straordinario dispositivo!

