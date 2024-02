Realme C67: l'ULTIMISSIMO arrivato sul mercato è già IN SUPER SCONTO

È appena stato lanciato sul mercato e su Amazon lo trovi già ad un prezzo super scontato! Parliamo dello smartphone realme C67, oggi disponibile a soli 159 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 18%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Corri su Amazon e fai tuo lo smartphone di ultima generazione spendendo davvero pochissimo!

Realme C67: le specifiche tecniche dello smartphone di ultima generazione

Il realme C67 è approdato da pochissimo sul mercato e puoi acquistarlo già ad un prezzo mini grazie al mega sconto di Amazon.

Il miglior processore Snapdragon 685 da 6nm offre una potenza, un’efficienza e un’affidabilità di qualità superiore rispetto ai modelli precedenti. Grazie alle sue capacità di elaborazione, potrai effettuare sessioni di gaming sempre più intense e portare il multi-tasking a un livello superiore, con la tranquillità di sapere che il tuo processore è in grado di gestire tali scenari.

È dotato di un display da 90 Hz da 6,72”: ciò vuo dire che presenta un connubio tra lo schermo di ampie dimensioni e l’elevata frequenza di aggiornamento ideale anche le esperienze di gioco più intensive. Allo stesso modo gli speaker Dual Stereo offrono un aumento del volume del 100% rispetto alla generazione precedente, per un’esperienza audio più intensa e coinvolgente.

Lo smartphone dispone di una fotocamera ultra nitida da 108 MP che aumenta incredibilmente la nitidezza delle immagini, assicurando maggiori dettagli e profondità ai tuoi scatti. In più, ha una batteria super potente da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W per non rimanere mai a corto di energia.

Approfitta della mega offerta di Amazon oggi stesso! Al momento il realme C67 è disponibile a soli 159 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 18%. Cosa aspetti? La promozione è superlativa!

