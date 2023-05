Mimestream: l'App per Mac che stravolge Gmail

Per anni, gli utenti di Gmail su Mac hanno sperato in una soluzione che offrisse un’esperienza di posta elettronica più nativa e intuitiva rispetto all’interfaccia tradizionale di Gmail. Questo è ora possibile grazie a Mimestream, un’applicazione di posta elettronica per Mac che non solo imita le funzionalità di Gmail, ma in molti casi, le supera.

Un nuovo capitolo nella gestione dell’email per gli utenti Mac e Gmail con Mimestream

Mimestream è stato creato da Neil Jhaveri, un ex ingegnere Apple che ha lavorato a lungo su Mail e Notes. L’applicazione si appoggia pesantemente all’API di Gmail per tutto, dalla ricezione delle email alla ricerca, offrendo una sinergia senza precedenti con l’ambiente Gmail. L’applicazione è stata studiata e sviluppata specificamente per gli utenti Gmail e, contrariamente alle altre applicazioni di posta elettronica, non supporta protocolli come IMAP e POP3.

L’interfaccia utente di Mimestream è notevolmente pulita, con un layout minimalista che mette in risalto l’email e offre un’esperienza utente molto più vicina ad Apple Mail che a Gmail. Non ci sono barre laterali distrattive, schede, annunci o suggerimenti di risposta automatica. Semplicemente la tua posta, pronta per essere gestita nel modo più efficace.

Dopo aver testato l’app per più di un anno, è evidente che Mimestream ha mantenuto e migliorato tutte le funzionalità principali di Gmail. Le stesse scorciatoie da tastiera, le stesse etichette e filtri, e persino la funzione di annullamento dell’invio sono state incluse. L’applicazione è anche in grado di gestire più account Gmail, permettendo agli utenti di passare facilmente da un account all’altro o di visualizzare tutti i messaggi in un elenco unificato.

Oltre la funzionalità Gmail

Mimestream non si limita a replicare Gmail; offre caratteristiche aggiuntive per gli utenti Mac che non sono disponibili nell’applicazione web di Gmail. Queste includono l’integrazione con Focus Filters e il sistema di notifica nativo di Mac, permettendo agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di posta elettronica.

Sebbene l’applicazione abbia fatto passi da gigante nel migliorare l’esperienza degli utenti Gmail su Mac, c’è ancora spazio per ulteriori sviluppi. È in programma l’introduzione del supporto per Outlook e altri provider di posta elettronica, la possibilità di collegare facilmente le email, e l’introduzione di una struttura di plugin simile a quella di Gmail.

Mimestream, una scommessa vincente?

Mimestream non è gratuito; l’applicazione costa $50 all’anno o $5 al mese, con un’offerta di lancio di $30 per il primo anno. Questo può sembrare un prezzo elevato per una versione migliorata di Gmail, ma considerando il volume di email che un utente medio gestisce quotidianamente e il valore aggiunto che Mimestream offre, questo prezzo può essere considerato equo.

Nel confronto con servizi di posta elettronica premium come Superhuman, che costano fino a $30 al mese, Mimestream si posiziona come un’alternativa più accessibile. Anche paragonandolo ad altre applicazioni di produttività come Fantastical o Todoist, il costo dell’abbonamento di Mimestream è in linea.

L’applicazione ha un particolare appeal per gli utenti che gestiscono più account Gmail. Mimestream permette di aggiungere tutti gli account in un’unica interfaccia, consentendo di gestire facilmente caselle di posta separate o di visualizzare tutti i messaggi in un unico elenco unificato. Inoltre, Mimestream supporta le categorie della posta in arrivo di Gmail, offrendo la possibilità di visualizzare promozioni e aggiornamenti separatamente.

Nonostante la concorrenza di opzioni gratuite, Mimestream rappresenta una soluzione promettente per chi cerca un’esperienza di posta elettronica migliorata. La proposta di valore dell’applicazione – il meglio di Gmail, meno il peggio – potrebbe convincere molti utenti a fare il grande salto. Al momento, Mimestream sembra essere la risposta che molti utenti Gmail su Mac stavano aspettando. E nonostante il prezzo dell’abbonamento, per chi passa ore al giorno a gestire la propria posta elettronica, potrebbe essere un investimento che vale la pena fare.