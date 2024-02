PREZZO SHOCK per la SoundBar che trasforma il tuo salotto in cinema!

Guardare un film e vedere un film sono due concetti molto diversi: comincia a godere davvero dello spettacolo di un ottimo prodotto cinematografico nel salotto di casa tua, migliorando il sound che ti avvolge. Puoi farlo con la soundbar Ultimea di ultima generazione a soli 79,99€ grazie allo sconto del 31% e al coupon applicabile per un ulteriore ribasso di 10€ prima del checkout!

Rivoluziona la tua esperienza sonora con la soundbar in sconto

Eleva il tuo audio con 3 modalità di equalizzazione progettate per musica, film e giochi. L’esclusiva tecnologia BassMX di questa soundbar Ultimea arricchisce le basse frequenze, consentendo di regolare i bassi per ottenere un basso rimbombante e pulsante. Tutte queste modalità sono facilmente accessibili con la semplice pressione di un pulsante sulle impostazioni di equalizzazione. Basta un tocco per avere tutto sotto controllo!

Dotata di 2 tweeter e woofer integrati, questa soundbar riproduce un suono bilanciato, con bassi più ricchi e alti più nitidi. Inoltre, è dotata di un’interfaccia subwoofer supplementare che consente di collegare un subwoofer attivo esterno (che non è compreso nell’offerta). Il design smontabile della soundbar consente di assemblarla in diversi stili per adattarla alla disposizione e all’atmosfera della stanza. Grazie al design diviso puoi risparmiare spazio pur migliorando il campo sonoro. Insomma, è vincente sotto ogni aspetto!

A questo prezzo c’è poco da pensare: non dimenticare di applicare il coupon di 10€ prima del checkout, che si va ad aggiungere allo sconto del 31% per un prezzo irripetibile di soli 79,99€ per la soundbar Ultimea.

