PREZZO SHOCK: MacBook Air mai visto così conveniente su Amazon!

Se stai cercando il momento giusto per aggiornare il tuo laptop, questo è il momento! Amazon ha lanciato una super offerta sul 2020 Apple MacBook Air Retina. Da un prezzo originale che supera spesso i 1000€, ora puoi portarti a casa questo gioiello della tecnologia a soli 649,00€. Stiamo parlando di uno sconto che non si vede tutti i giorni!

Il MacBook Air in questione non è un modello qualsiasi. Parliamo di un laptop con un display Retina da 13,3 pollici, perfetto per guardare film, lavorare su progetti grafici o semplicemente navigare sul web. Al suo interno, troviamo un potente chip Intel Core i3 da 1,1 GHz e ben 8 GB di RAM. Questo significa multitasking fluido e prestazioni al top in ogni situazione.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche tecniche:

Marca : Apple

: Apple Dimensioni schermo : 13,3 Pollici

: 13,3 Pollici Colore : Space Gray

: Space Gray Dimensioni disco rigido : 256 GB

: 256 GB Modello CPU : Core i3

: Core i3 Dimensioni memoria RAM : 8 GB

: 8 GB Sistema operativo : macOS 10.15 Catalina

: macOS 10.15 Catalina Coprocessore grafico : Iris Plus Graphics

: Iris Plus Graphics Velocità CPU : 1,1 GHz

: 1,1 GHz Descrizione disco rigido: SSD

E non dimentichiamoci dello spazio di archiviazione SSD da 256 GB, che garantisce avvii rapidi e accesso istantaneo ai tuoi file. Il tutto, ovviamente, supportato dal sistema operativo macOS 10.15 Catalina, noto per la sua stabilità e le sue numerose funzionalità.

In conclusione, se desideri un laptop che combina design, potenza e portabilità, il MacBook Air è la scelta giusta per te. E con questa offerta di Amazon, non c’è davvero motivo di esitare.

Affrettati e approfitta di questa incredibile offerta prima che scada! Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere un MacBook Air a un prezzo così vantaggioso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.