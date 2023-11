PREZZO MINIMO STORICO per il Monitor da gaming ASUS: ultimissimi a disposizione

Gamers, attenti! È il momento di trasformare la vostra esperienza di gioco con il Curved Gaming Monitor di ASUS, attualmente disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 191,77€.

Non è solo un affare; è la vostra porta d’accesso a un mondo di gioco ultra-immersivo che non avete mai sperimentato prima. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittatene il prima possibile, rimangono pochissimi articoli a disposizione!

Tutte le specifiche tecniche del Curved Gaming Monitor di ASUS

Questo monitor da gioco ASUS non è solo un display, è un vero e proprio centro di comando per il gaming.

Con un pannello curvo che avvolge il vostro campo visivo, il gioco prende vita in modo mai visto. Con la tecnologia FreeSync™, le immagini sono fluide come la seta, senza scatti o strappi, mantenendo l’azione veloce e furiosa esattamente come deve essere.

Il tempo di risposta di 1 ms assicura che ogni movimento, ogni comando, sia registrato e visualizzato istantaneamente, dando vita a una sinergia perfetta tra il vostro input e ciò che accade nel mondo virtuale.

La risoluzione Full HD e il pannello VA si combinano per offrire immagini nitide e dettagliate, con colori vividi che saltano fuori dallo schermo, garantendo un’immersione totale.

L’angolo di visualizzazione di 178° significa che ogni scorcio è il migliore, senza alcuna distorsione di colore o luminosità. E con un rapporto di contrasto di 3000:1, il nero è profondo come la notte, e i colori brillano come gemme contro questo sfondo oscuro.

Non perdete l’occasione di entrare nell’elite dei gaming con il Curved Gaming Monitor ASUS. A soli 191,77€ su Amazon, è un investimento nella vostra passione, nel vostro hobby, nella vostra arte. Questa è la vostra occasione di portare a casa non solo un monitor, ma un compagno di gioco che eleva ogni sessione a un’esperienza memorabile. Allacciate le cinture e preparatevi a essere catapultati nel cuore dell’azione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.