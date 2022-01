WeCrashed: arriva il trailer su AppleTV+

Spunta finalmente il trailer di WeCrashed, la nuova miniserie con Jared Leto e Anne Hathaway che racconta il successo e la caduta di WeWork.

Jared Leto e Anne Hathaway sono i protagonisti dell’ultima serie targata Apple e basata sul podcast di gran successo creato da Lee Eisenberg e Drew Crevello, chiamato “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork.” Si intitola WeCrashed e sarà disponibile dal 18 marzo su Apple TV+.

La serie è ispirata a fatti reali e si annoda lungo le vicende della storia d’amore dei due protagonisti. All’inizio, WeWork nasceva come una piccola start-up che offriva soluzioni di co-working a prezzi molto competitivi; ma nel giro di meno d’un decennio, è diventata un marchio multinazionale dell’incredibile valore di 47 miliardi di dollari.

Poi, in poco meno di 12 mesi, vale a dire nel 2019, il suo valore di mercato è crollato. A quel punto sono emerse criticità nella gestione non proprio limpida di Adam Neumann, che si dimise per lasciare il controllo a SoftBank. Dopodiché, le cose sono perfino peggiorate, quando la pandemia ha di fatto congelato il giro d’affari della società, portando ad un crollo dell’89% del suo valore. Oggi, WeWork è ancora attiva ed è presente anche in Italia, a Milano. Solo nel primo trimestre del 2021, tuttavia, ha è registrato una perdita di circa 2 miliardi di dollari.

La serie dura 8 episodi, tre lanciati subito e gli altri a seguire con cadenza settimanale ogni venerdì fino al 22 aprile, e debutterà come detto il 18 marzo 2022 su AppleTV+ e su Sky Q.