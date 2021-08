Schermo per Mac: i migliori Display USB-C e Thunderbolt compatibili

Scegliere lo schermo ideale per un Mac non è sempre facile. Ecco quindi qualche consiglio per districarsi nell’offerta.

Scegliere uno schermo esterno per Mac non è semplice. In teoria ci sarebbe il Pro Display XDR di Apple, che però ha un gigantesco difetto: costa la bellezza di 5.000€ tutto escluso. Per fortuna, il mercato offre sempre più scelta e oggigiorno è possibile acquistare degli ottimi display USB-C/Thunderbolt in un range di prezzo compreso tra i 500 e i 1.500€. I tagli più gettonati sono quelli tra 27″ e 32″, con quest’ultimo che rappresenta il giusto compromesso tra prezzo e qualità.

Quando il display integrato non basta più, il monitor esterno (anche doppio o triplo, a seconda dei casi) diventa un’esigenza improrogabile. Per tutti gli utenti che hanno bisogno di un display da affiancare al computer, ecco i migliori schermi esterni compatibili Apple del 2021.

LG 32UL950 (Scelto dalla Redazione)

Scelto Dalla Redazione LG 32UL950 Monitor 31.5″ LG 32UL950 Monitor 31.5" UltraHD 4K LED Nano IPS HDR 600, 3840 x 2160, Radeon FreeSync, Multitasking, Audio Stereo 10W Compra su Amazon

Questo display LG UltraFine da 32 pollici è robusto e di qualità, dalle cornici sottili, e include ben due porte Thunderbolt 3 oltreché due porte USB-A; inoltre, supporta sia l’orientamento orizzontale che verticale, esattamente come il Pro Display XDR di Apple.

A parità degli altri modelli della stessa linea, è probabilmente la scelta migliore per qualità, robustezza, set di feature e compatibilità con il Mac. Per questo è il nostro “Scelto della Redazione.” Le caratteristiche più interessanti sono:

Monitor 32″ Ultra HD 4K 3840 x 2160 HDR 600

Radeon FreeSync 60 Hz

Pannello Nano IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (10 bit – DCI-P3 98%)

Dual Link-UP per visualizzare 2 sorgenti contemporaneamente

Design ultraslim borderless, connessione Thunderbolt 3 (60 W)

Speaker stereo 10 W, schermo multitasking, screen split, stand pivot

Nota bene: Sebbene tecnicamente possa essere usato per alimentare un Mac, l’output massimo arriva a 60W, il che significa che non riuscirete a alimentare adeguatamente un MacBook pro 15″ o 16″ che invece richiedono 85W.

BenQ PD3220U (Elevata Qualità)

Per Designer BenQ PD3220U BenQ PD3220U Monitor per Designer con Thunderbolt 3, 32 Pollici UHD, 4K HDR UHD, P3 Compra su Amazon

A chi cercava qualcosa di diverso, BenQ un’eccellente alternativa ai solito LG. Il BenQ PD3220U da 32 pollici offre una Thunderbolt 3, risoluzione 4K, colore DCI-P3 al 95%, e -a differenza del modello precedente, può erogare fino a 85W in power delivery per i MacBook; inoltre, è solido, pieno di porte e dotato di un design metallico molto professionale.

Le specifiche sono molto interessanti:

Tecnologia Aqcolor: PD3220U copre il 95% di DCI-P3, oltre al 100% di sRGB e Rec. 709 spazi colore, utilizzando l’ampio angolo di visione avanzato IPS

Modalita di visualizzazione Darkroom, CAD/CAM e annimazione: le modalità rivoluzionarie mettono in evidenza i dettagli di disegni complessi

Impostazione ottimale per il lavoro del designer

Thunderbolt(tm) 3: Maggiore erogazione di energia, larghezza di banda di 40G e possibilità di collegare daisy-chain fino a due monitor 4K e storage ad alta velocità

Keyboard Video Mouse(KVM) Switch: Visualizza i contenuti da due sistemi PC utilizzando un set di tastiera e mouse per risparmiare spazio e aumentare l’efficienza del lavoro

Teconologia Eye-care: offre il comfort degli occhi grazie a Flicker-Free, Anti-glare e Low Blue Light, prevenendo l’affaticamento degli occhi e proteggendo gli occhi

Attenzione. Questo monitor è stato progettato in modo specifico per designer e professionisti; chi cerca qualcosa di meno costoso e più specifico per l’intrattenimento (gaming, visione di contenuti online, Netflix, etc.) può dare un’occhiata ad un’alternativa molto valida, sempre di BenQ, l’EW3280U sempre da 32 pollici con UHD, Tecnologia IPS e HDRi, Provvisto di Prese USB-C e HDMI.

Versione più Accessibile BenQ EW3280U BenQ EW3280U Monitor PC per Intrattenimento Video, Risoluzione 4K UHD, Tecnologia IPS e HDRi, Provvisto di Prese USB-C e HDMI Compra su Amazon

Dell Ultrasharp 38″ (Display Curvo)

Display Curvo Dell Ultrasharp 38 Curved Dell Ultrasharp 38 Curved U3818Dw 37.5, Diagonale dello schermo 37,5 ", Luminosità dello schermo 300cd / m² Risoluzione dello schermo 3840 x 1600 Compra su Amazon

Per chi desidera un’estensione maggiore, questo Dell 4K UHD Ultra Wide 1600p offre connessione USB-C/Thunderbolt 3 con un bellissimo schermo curvo da 38″. Le sue specifiche sono molto interessanti:

Diagonale dello schermo 37,5 “

Luminosità dello schermo 300cd / m²

Risoluzione dello schermo 3840 x 1600

Tipo di Ultra HD: Ultra-Wide Quad HD+

Tempo di risposta 5ms

Ha speaker integrato, e un aspect ration da 21:9 in grado di fornire il 25% in più di contenuti rispetto ad un 34″ standard; integra 2 HDMI, DisplayPort, 2 USB 3.0 upstream, 4 USB 3.0 downstream, USB-C e Uscita audio. Perfetto per smart working, e di elevatissima qualità.

LG 27UL850 27″ (Entry Level)

Entry Level LG 27UL850 Monitor 27″ LG 27UL850 Monitor 27" UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840x2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port Compra su Amazon

Un ottimo entry level con UltraHD 4K LED IPS HDR 400, tecnologia AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Hub USB Hub integrato e molto altro. Qui le specifiche complete:

Monitor 27″ UltraHD 4K 3840 x 2160, Flicker Safe, Deisgn Borderless

HDR 400 (High Dynamic Range), 350 cd/m2, colore calibrato

Radeon FreeSync 60 Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Tempo di risposta 5 ms

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori – sRGB 99%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light), Speaker Stereo 10 Watt

Connessioni: 2x HMDI, 1x Display Port 1.4, 2x USB 3.0, 1x USB-C (Video, Dati, Alimentazione 60 Watt), Uscita Audio (Jack)

Attacco Vesa 100 x 100, Stand Pivot, Dimensioni con stand: 613.1 x 449.5 x 234.2 mm

Perfettamente compatibile con Mac, è un prodotto di fascia media che vi darà molte soddisfazioni e nessun problema.

Samsung Odyssey G9 49″ (Per il Gaming)

Per chi cerca una qualità senza compromessi nel gioco, responsività, dettaglio, immersività, questo Samsung fa il miracolo. La versione 2020 è in supersconto e offre risoluzione di 5120×1440 (Dual QHD), Pannello VA, 32:9, HDR1000, HDR10+, QLED con Refresh Rate di 240 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium Pro, G-Sync e tantissime porte.

La versione 2021, invece, costa un po’ di più e garantisce le ultime tecnologie, oltreché:

5120×1440 (Dual QHD), Pannello VA, 32:9, HDR1000, HDR10+, QLED

Refresh Rate 240 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium Pro, G-Sync

1 HDMI, 2 USB 3.0, 2 Display Port, Ingresso Audio

HAS

PIP, PBP, Flicker Free, Eye Saver Mode, Image Size

Rateizzazione Amazon: Come Funziona

Con la rateizzazione a tasso zero di Amazon, un due clic e 24 ore potete ricevere lo smartphone che desiderate senza busta paga né finanziamento, anche con carte ricaricabili. Il tutto ai prezzi super-competitivi del colosso dell’e-commerce.

La procedura è molto snella, e permette di ripartire l’addebito su 5 mesi anziché in un’unica soluzione, senza interessi né oneri finanziari. E poiché è un’opzione offerta direttamente dalla società, non richiede scartoffie supplementari né rogne di altro tipo. Basta letteralmente spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto, e il gioco è fatto.

I requisiti per aderire sono ragionevoli:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali complessivamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere. Tutto qua, e per i pagamenti vanno benissimo anche le carte ricaricabili e la PostePay.

Rateo Amazon Non Disponibile?

Sfortunatamente, non tutti gli utenti però hanno accesso a questa opzione d’acquisto. Dipende strettamente dalle politiche di Amazon.

Se il rateo Amazon non è disponibile, avrete a disposizione la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia, a seconda del momento o delle promozioni disponibili, può includere interessi o altri oneri finanziari. Si tratta di una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

Tuttavia, a differenza del rateo Amazon, con Cofidis state stipulando una finanziaria vera e propria che potrebbe prevedere, oltre ai tempi tecnici di validazione e l’invio della documentazione richiesta, anche interessi o altri oneri. In qualche caso, tuttavia, è previsto un tasso zero. Qui potete trovare tutte le informazioni che vi servono sulla promo CreditLine Offerta Tasso Zero valida fino al 16 agosto 2021.

E per chi ha P. IVA?

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti rammentiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!