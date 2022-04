Riparazione iPhone fai da te: ecco il kit indispensabile

Set di cacciaviti multiuso: Il set di cacciaviti di precisione può essere utilizzato per la riparazione di vari elettrodomestici, – Elettrodomestici come Ventilatore, Frigorifero, TV, Lavatrice, Condizionatore d’aria, Forno ecc., Divisori elettronici come Telefono cellulare, Laptop, Computer, Macchina fotografica, Console di gioco Nintendo, Orologio ecc, Piccole cose come occhiali, orologio, giocattoli ecc.