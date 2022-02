Kanye West, ecco perché non potrai ascoltarlo su Spotify e Apple Music

Kanye West ha annunciato che il suo prossimo Album non sarà disponibile in streaming né suSpotify né su Apple Music. Ecco perché.

Con un annuncio che ha un po’ il retrogusto acido della boutade pubblicitaria, il noto cantante, rapper e musicista statunitense ha fatto infuriare Apple che, per tutta risposta, ha stracciato il contratto da 2 milioni di dollari pronto nel cassetto e bloccato ogni iniziativa di promozione del nuovo album, “Donda 2”, in uscita domani 22 febbraio.

Durante una recente conferenza stampa, tuttavia, West ha affermato che l’ascolto di “Donda 2” sarà un’esclusiva per gli utenti che acquisteranno Stem Player, un nuovo dispositivo digitale prodotto da Kano e venduto al prezzo di 200$; si tratta di un aggeggio che permette anche di remixare le canzoni attraverso degli slider Touch retroilluminati.

“Donda 2 sarà disponibile solo sulla mia piattaforma, lo Stem Player” ha dichiarato. “Non su Apple, né su Amazon, Spotify o YouTube”, ha scritto in un post con un’anteprima della nuova canzone. “Oggi gli artisti prendono solo il 12% dei soldi che l’industria fa. È ora di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È tempo di riprendere il controllo e costruire il nostro sistema.”

“Dopo 10 album e dopo altrettanti contratti”, chiosa, “ho detto di no a un accordo da centinaia di milioni con Apple. Nessuno può pagarmi per poi mancarmi di rispetto. Siamo noi a scegliere il prezzo della nostra arte.”

E così, poco dopo e con molte poche cerimonie, Apple ha deciso di scaricarlo.

La notizia va inquadrata in una piccola ma crescente diaspora degli autori dalle principali piattaforme di streaming. Non molto tempo fa parlavamo del podcast di Joe Rogan, finito nell’occhio del ciclone con l’accusa di aver diffuso fake news sul Coronavirus; una defenestrazione che è costata a Spotify l’intero catalogo musicale di Neil Young.