Chip T2, scoperta una grave vulnerabilità

Il chip T2 è suscettibile ai cosiddetti attacchi a forza bruta. Questo significa che nessuna password è veramente al sicuro.

Una società di informatica forense –Passware– ha scoperto che il chip T2 presente su molti modelli di Mac non è blindato come pensavamo. E con i mezzi adeguati, può essere crackato: tradotto in soldoni, nessuna password è più al sicuro.

Cos’è il chip T2

Il T2 è un chip di crittografia -evoluzione del T1- che si occupa di tutti gli aspetti di sicurezza dei Mac. A lui si deve l’archiviazione codificata e l’avvio protetto, l’elaborazione avanzata del segnale di immagine e la protezione dei dati biometrici del Touch ID. L’uso di un chip dedicato consente di crittografare i contenuti della SSD senza impattare sulle prestazioni, e soprattutto senza che le chiavi per decrittare i dati siano accessibili dal sistema operativo.

Mac con chip T2

Solo i modelli più recenti di Mac integrano un chip di sicurezza T2. In particolare, ce l’hanno: