BenQ Mobiuz EX2710, Monitor curvo a metà prezzo! Solo 299€

Grazie alle Offerte di Primavera Amazon, il monitor curvo BenQ Mobiuz EX2710R 27” 2K costa meno di metà prezzo, ed è perfetto per il gaming, lo smart working e l’ufficio. Te lo porti via a 299€ invece di 619€. Anche a rate da 59,80€/mese per 5 mesi.

“I monitor MOBIUZ trasformano il gaming” scrive BenQ. “Lasciati alle spalle la normalità e scopri nuovi mondi con grazie all’eccellenza audiovisiva di un’esperienza immersiva a tutto tondo. Mettiti al volante dell’EX2710R e punta dritto alla vittoria.” Con un punteggio di 4,5 su 5, si tratta di uno dei prodotti migliori nella sua fascia di prezzo. Queste le eccellenti caratteristiche:

SCHERMO CURVO DA 27 POLLICI: monitor da gaming VA 1000R con frequenza di aggiornamento a 165Hz, MPRT di 1ms, risoluzione 2560×1440 QHD e AMD FreeSync Premium Pro

OTTIMIZZAZIONE DELL’IMMAGINE: le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine

SUONO DI QUALITÀ SUPERIORE: Suono dinamico con canale 2.1, due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W, in più chip DSP e audio garantito treVolo con cinque modalità personalizzate

PRATICITÀ E CONVENIENZA: telecomando, navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e OSD rapido per la massima praticità

CONNETTIVITÀ: connettività HDMI e DP ERGONOMICO E SICURO PER LA VISTA: regolazione dell’altezza, inclinazione e rotazione, tecnologia Eye-Care che si prende cura dei tuoi occhi durante lunghe sessioni di gioco COMPATIBILITÀ: compatibilità a 120Hz per PlayStation 5 e Xbox Series X

