Usate una copertura per la webcam del vostro Macbook? Fate attenzione!

Di admin sabato 11 luglio 2020

Apple mette in guardia gli utenti dall'utilizzo di coperture per le videocamere di MacBook Pro e MacBook Air. Ecco cosa potrebbe succedere.

Le coperture per le webcam dei portatili stanno andando molto di moda da qualche anno a questa pare. I più attenti alla privacy, forse in modo anche un po' eccessivo, temono che occhi indiscreti possano accedere alla propria webcam e spiarli mentre sono al computer.

A meno che non siate Mark Zuckerberg o Tim Cook, le vostre immagini mentre siete al computer sarebbero pressoché inutili e nessun hacker si prenderà mai la briga di perdere anche solo qualche minuto del suo tempo per spiarvi, ma tant'è. Anche Amazon è piano di coperture per webcam per tutti i principali notebook, inclusi i preziosi e amati MacBook Air e MacBook Pro targati Apple.

Se rientrate tra quelli che sono in possesso di oggetti simili, Apple vi invita a fare attenzione nel loro utilizzo. E il motivo non ha nulla a che vedere con la vostra privacy: lo spazio tra il display e il bordo di MacBook è piuttosto ristretto e andare ad inserirvi una copertura per la videocamera potrebbe provocare danni allo schermo:

Chiudere il notebook Mac mentre sulla videocamera è applicata una copertura potrebbe danneggiarne il display, in quanto lo spazio tra il display e la tastiera è progettato per sopportare tolleranze minime.

In questo caso i danni potrebbero essere irreparabili, ma anche senza arrivate a tanto, spiega Apple, coprire la webcam può interferire con il sensore di luce ambientale e impedire il funzionamento di funzioni quali la luminosità automatica e True Tone.

Se temete che qualcuno possa spiarvi attraverso la webcam, c'è un modo piuttosto semplice per scoprirlo: quando la webcam dei dispositivi Apple è in uso, la spia verde sarà accesa. In caso contrario non ci saranno indicatori attivi. Se, in definitiva, non state usando la vostra webcam e notate la spia verde accesa, potete recarvi nelle Preferenze di Sistema e controllare quale app sta accedendo alla webcam e, eventualmente, bloccarla.