iOS 14: i modelli di iPhone compatibili

Di Giacomo Martiradonna martedì 2 giugno 2020

È trapelato l'elenco degli iPhone compatibili con iOS 14, e abbiamo buone notizie.

Curiosi di sapere se a settembre potrete installare la prossima versione del sistema operativo mobile di Apple sul vostro iPhone e iPod Touch? Abbiamo una bella notizia per voi: ecco i modelli di iPhone compatibili con iOS 14.

La notizia proviene da "fonti affidabili del processo di sviluppo di sistema" e in pratica afferma che iOS 14 funzionerà con tutti i dispositivi su cui è possibile installare iOS 13. Qui di seguito l'elenco completo:



iPhone SE (2020)



iPhone 11



iPhone 11 Pro



iPhone 11 Pro Max



iPhone XS



iPhone XS Max



iPhone XR



iPhone X



iPhone 8 e iPhone 8 Plus



iPhone 7 e 7 Plus



iPhone SE (2016)



iPhone 6s e 6s Plus



iPod touch (7ª Generazione)



Tuttavia, questo sarà anche l'ultimo Major Update per iPhone 6s, 6s Plus e iPhone SE del 2016, dunque è giunta l'ora di iniziare a pensare al futuro; mistero infine per quanto concerne la compatibilità con iPad di iPadOS 14, ma se lo schema è lo stesso, allora dovreste poterlo installare su: iPad Air 2, iPad Air 3ª Gen, iPad mini 4 e 5, iPad di 5ª, 6ª e 7ª generazione e tutti gli iPad Pro.

