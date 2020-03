Iorestoacasa, l'app FISM per valutare i sintomi da Covid-19

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 18 marzo 2020

Creata dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane, l'app Iorestoacasa permette di valutare i sintomi e capire se c'è necessità o meno di chiedere aiuto alle autorità.

La Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM) ha creato una nuova applicazione per smartphone che consente di effettuare l’autovalutazione dei sintomi, per capire se sono correlati col Covid-19, e dei comportamenti a rischio adottati nell’ultimo periodo. Si chiama Iorestoacasa ed è completamente gratuita.

Rispondendo a delle semplici domande su sintomi, viaggi, famiglia, abitudini e vaccini fatti, qualunque cittadino può condurre un breve autovalutazione del proprio stato di salute; e, se vengono riscontrate criticità, si viene indirizzati verso le autorità sanitarie competenti.

Inoltre, i dati immessi vengono analizzati in forma anonima e, grazie a sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale, convertiti in informazioni utili a livello nazionale per debellare il Coronavirus. Dunque, usando l'app, date una mano a voi stessi e pure alla sanità.

“La condivisione delle informazioni scientifiche," spiega Dottor Franco Vimercati, presidente della FISM, "è assolutamente indispensabile per promuovere comportamenti corretti e sicuri tra gli operatori sanitari e le persone che possono sentirsi disorientate o confuse dalla moltitudine di notizie che circolano in questi giorni.”

L'app è disponibile per il momento solo per Android sul Google Play Store; la versione iOS è invece in fase di approvazione, e dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. In ogni caso, grazie agli sforzi fatti da Apple per tutelare gli utenti, qualunque app relativa al Covid-19 su App Store è da considerarsi assolutamente sicura e affidabile. Apple infatti rimuove d'ufficio qualunque titolo sul tema che non provenga da istituzioni, governi e enti accreditati.

