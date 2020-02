Shazam, arriva la ricerca e versione Encore gratis

Di Giacomo Martiradonna venerdì 14 febbraio 2020

Shazam si arricchisce di nuove feature, e ne perde altre. E nel mentre, Shazam Encore, la versione premium e dimenticata dell'app diventa completamente gratuita.

Ventata di novità per l'app che consente di riconoscere al volo le canzoni. Shazam, acquisita da Apple due anni fa, perde una feature ma ne guadagna un'altra nettamente più utile; e nel mentre Shazam Encore, la versione premium caduta in disgrazia diventa completamente gratuita.

L'ultimo update di Shazam consente finalmente di effettuare ricerche direttamente dalla Schermata Home in base a artisti, titoli, testi e molto altro. "Hai in mente una canzone?" si legge nel changelog odierno. "Ora puoi trovare un artista o un brano toccando il nuovo pulsante Cerca nella schermata principale. Non ti ricordi il titolo o il nome? Prova con le parole del testo!" Basta immettere le parole chiave, e se possedete un abbonamento a Apple Music, potete dare subito inizio alla riproduzione senza neppure cambiare applicazione.

Con l'ultimo update, tuttavia, il pulsante di ricerca sostituisce quello della fotocamera che invece consentiva di effettuare scansioni al volo di codici QR; si tratta di una feature pre-Apple risalente al 2015, lanciata in partenariato con Disney, Sports Illustrated, il WSJ e molti altri, e mai veramente decollata.

Infine, segnaliamo che Shazam Encore diventa ufficialmente gratuita; una mossa che tuttavia appare un filo bislacca. La differenza tra Shazam e la versione Encore era infatti costituita dalla presenza della pubblicità, che però Apple ha eliminato dopo l'acquisizione. Dunque, in pratica, cambia solo il nome, ma per il resto le due app sono identiche. Chissà perché non ne lasciano una sola su App Store, va' a sapere.

In ogni caso, potete scaricarle entrambe seguendo questi link: