Apple Watch Series 5 Rosso: (PRODUCT)RED in arrivo

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 1 gennaio 2020

All'interno di un database di Apple sono stati scovati i riferimenti ad un Apple Watch Series 5 tutto rosso. Il nuovo (PRODUCT)RED dovrebbe arrivare l'anno prossimo.

Sarebbe la prima volta che Apple si decide a lanciare un Apple Watch in livrea rossa, sin dal giorno del primo debutto avvenuto nel 2015.

I (PRODUCT)RED, prodotti cui parte del ricavato va a RED per sostenere programmi contro l'HIV/AIDS, furono lanciati per la prima volta nel 2006 e in oltre 13 anni hanno consentito alla mela di raggranellare oltre 220 milioni di dollari. Il gingillo più recente a essere declinato in rosso è stato iPhone 11 ma a quanto pare presto ne seguirà un altro.

In realtà, ci sarebbero già due cinturini (RED) per Apple Watch, nelle versioni Sport Band e Sport Loop, ma qui si parla proprio della scocca del dispositivo. Stando ad un affidabile report dalla Francia, infatti, sembra che un dispositivo Apple Watch (riconoscibile dal numero di serie tipico degli orologi) sia apparso e poi scomparso all'improvviso dal database dei prodotti Apple disponibile online.

“Da quel che sappiamo," si legge, "si dovrebbe trattare di un Series 5, probabilmente con case in alluminio, ma a marchio RED.” Il colore dovrebbe essere simile all'iPod Touch RED, e il prezzo di commercializzazione lo stesso dell'entry level in alluminio.

Per ovvi motivi, arriverà nel 2020, ma non è dato sapere con precisione quando; probabilmente comunque prima dell'arrivo del Series 6 a settembre.