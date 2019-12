Rewound, rimossa da App Store l'app che simula iPod

Di Giacomo Martiradonna martedì 17 dicembre 2019

Un'app per iOS trasforma iPhone in un iPod Classic. Com'era prevedibile, Apple l'ha rimossa da App Store.

La scorsa settimana, su App Store aveva fatto capolino una nuova app di cui avevamo parlato anche sulla nostra pagina Facebook. Si chiama Rewound e consiste in un lettore musicale con l'interfaccia del vecchio iPod Classic; la pacchia, però, è durata poco.

A onor del vero, quella di iPod Classic era solo una delle tante skin che si potevano scaricare con Rewound, ma la cosa non è piaciuta comunque a Cupertino. Copiando il design di iPod e richiedendo un Acquisto In App per per usufruire delle feature di Apple Music, si temeva infatti che gli utenti potessero essere indotti a ritenerla un'applicazione ufficiale di Apple. Pertanto, è stata rimossa d'ufficio.

Gli sviluppatori dell'app tuttavia si sono appellati alla bocciatura, chiedendo una seconda revisione sulla base di questi elementi:





Un movimento di scorrimento opzionale per navigare nei menu non è proprietà intellettuale Apple



Un'interfaccia basata su pulsante priva di ghiera o navigazione a scorrimento non è proprietà intellettuale Apple



Sistemi di menu simili si trovano in tutti i sistemi operativi



Le skin devono essere aggiunte/scaricate dagli utenti, non sono incluse nell'app che si scarica da App Store



Ora, gli sviluppatori di Rewound si trovano davanti a un bivio: tentare di creare una versione dell'app che non vìoli i dettami di Apple (cosa che, a loro dire, rovinerebbe l'esperienza per i 170.000 utenti che l'hanno già scaricata e verrebbe comunque bocciata), oppure creare una Web App che possa funzionare "senza l'approvazione di Apple" e per questo chiedono 50.000$ di crowd funding. Ma qualcosa ci dice che semplicemente non ne sentiremo più parlare.