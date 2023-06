POS obbligatorio in tabaccheria anche per sigarette e valori bollati

Le tabaccherie saranno obbligate ad accettare pagamenti con carta, secondo una nuova determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che ha revocato una precedente determina dello scorso ottobre che escludeva i tabaccai dall’obbligo.

Revocata la determina dello scorso anno: anche i tabaccai dovranno adottare il POS

L’ADM ha ritenuto che le condizioni del mercato abbiano reso incoerente l’esclusione dei tabaccai dall’obbligo di adottare il POS. La determina dello scorso ottobre è stata revocata in quanto, secondo l’ADM, ci sono ora diverse offerte di servizi POS sul mercato, comprese tariffe flat e tariffe con rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 euro. Queste nuove condizioni permettono di superare le criticità che avevano portato all’esclusione dei tabaccai e rendono obsoleto il provvedimento precedente.

A partire dal 30 giugno 2022, sono state introdotte sanzioni per gli esercizi commerciali che rifiutano di accettare pagamenti con il POS. Prima di questa introduzione, la norma era priva di sanzioni effettive, rendendola in pratica inapplicabile. Le sanzioni per i negozi che rifiutano i pagamenti con carta ammontano a 30 euro più il 4% dell’importo della transazione eventualmente rifiutata.

Questa nuova determina dell’ADM amplia l’obbligo di accettare pagamenti con carta anche alle tabaccherie, che fino ad ora erano escluse per alcuni prodotti. L’obiettivo è promuovere l’utilizzo dei pagamenti elettronici, rendendo più semplice e accessibile il pagamento con carta per i consumatori. L’obbligo di adottare il POS garantirà maggiore trasparenza e tracciabilità delle transazioni, contribuendo a contrastare l’economia sommersa e favorire una maggiore tracciabilità delle operazioni commerciali.

I tabaccai dovranno quindi adeguarsi a questa nuova normativa e dotarsi di terminali POS per accettare pagamenti con carta. Questa misura mira a favorire l’evoluzione digitale del settore commerciale e a fornire ai consumatori una maggiore scelta e comodità nel metodo di pagamento.

L’introduzione di sanzioni efficaci rende l’obbligo di accettare pagamenti con carta più vincolante per tutti gli esercizi commerciali, inclusi i tabaccai. Si prevede che questa nuova determina dell’ADM avrà un impatto significativo sull’uso dei pagamenti elettronici, promuovendo una maggiore digitalizzazione delle transazioni e riducendo l’utilizzo del contante.