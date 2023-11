Porta la tua musica OVUNQUE con questa Cassa bluetooth a SOLI 20 EURO

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità! La Cassa Bluetooth Xleader SoundAngel A8 (3rd Gen) è ora disponibile su Amazon a un prezzo stracciato di solo 20,24€, grazie a uno sconto del 5%.

Questo dispositivo all’avanguardia rappresenta la fusione perfetta di stile, funzionalità e convenienza. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. È il momento ideale per aggiudicarsi questa meraviglia tecnologica senza gravare sul portafoglio!

Cassa Bluetooth Xleader SoundAngel A8: tutte le specifiche tecniche

La Cassa Bluetooth Xleader è un gioiello della tecnologia moderna. Dotata di un potente altoparlante da 5 Watt, questa cassa garantisce un’esperienza audio di alta qualità.

Grazie alla sua tecnologia Bluetooth 5.0, si connette in modo fluido e veloce a una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Samsung, tablet e laptop. Il design portatile e compatto (8,5 x 8,5 x 3 cm; 272,16 grammi) la rende il compagno ideale per ogni occasione, sia in casa che in viaggio.

La batteria da 1200 mAh assicura fino a 15 ore di riproduzione musicale, con un tempo di ricarica di soli 3 ore.

Inoltre, il suo design intuitivo con touchpad offre un controllo semplice e immediato delle tue playlist. Imperdibile è anche la sua capacità di offrire un suono 3D surround, rendendo ogni ascolto un’esperienza immersiva.

Non perdete questa occasione unica! La Cassa Bluetooth Xleader è l’acquisto perfetto per chi cerca qualità, portabilità e stile. A un prezzo così vantaggioso, è un’offerta da cogliere al volo. Correte su Amazon e portate a casa la vostra Cassa Bluetooth Xleader a soli 20,24€ grazie ad uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non lasciatevi scappare questa offerta limitata per migliorare la vostra esperienza musicale quotidiana!

