Porta la tua musica ovunque con la cassa JBL in MAXI SCONTO su Amazon

JBL è un’azienda di prima fascia nell’ambito della produzione di dispositivi legati al mondo dell’audio e oggi, su Amazon, la sua cassa bluetooth, la Flip Essential 2 viene scontata del 27% e viene venduta a 79,99€.

Cassa JBL ad un prezzo top su Amazon

Lo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 è la scelta perfetta per chi desidera un suono potente e nitido ovunque vada. Grazie alla sua tecnologia audio JBL Original Pro, questo altoparlante porta la tua musica preferita alla vita con un audio ricco e dettagliato che riempie la stanza. Con una batteria dalla lunga durata, il JBL Flip Essential 2 offre fino a 10 ore di autonomia, permettendoti di goderti la tua musica senza interruzioni e senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente.

La versatilità dello JBL Flip Essential 2 si estende anche alla possibilità di collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless, consentendoti di amplificare la potenza dei tuoi brani e di condividere la tua musica con gli altri in tutta comodità.

Inoltre, con la sua resistenza all’acqua IPX7, questo speaker è ideale per l’uso in spiaggia, in piscina o sotto la doccia. La sua portabilità e praticità lo rendono il compagno perfetto per ogni avventura, garantendo un audio di alta qualità ovunque tu vada.

Oltre all’altoparlante, nella confezione troverai anche un cavo di ricarica USB-C, una guida rapida e una scheda di sicurezza. Inoltre, JBL si impegna per un’impatto ambientale ridotto, fornendo una confezione a basso impatto ambientale.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 27% sulla cassa bluetooth targata JBL per un prezzo totale di 79,99€.

