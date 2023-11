PIU' DI 100€ DI SCONTO sul Samsung Galaxy Tab A8: ULTIMISSIMI a disposizione

Se sei alla ricerca di un tablet versatile, potente e affidabile, non puoi perdere l’incredibile offerta che Amazon ha riservato per te. Il Samsung Galaxy Tab A8 , un tablet di alta qualità, è ora disponibile a soli 202€, con uno sconto del 35%.

Questo significa che risparmierai ben 107€, compresa spedizione gratuita. Un affare del genere è davvero imperdibile, e ti permetterà di avere uno dei migliori tablet sul mercato a un prezzo estremamente conveniente!

Samsung Galaxy Tab A8: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab A8 è dotato di un display da 10,5 pollici con una risoluzione Full HD che ti offrirà immagini nitide e dettagliate per guardare film, giocare o navigare in modo impeccabile.

La sua potente batteria da 7.040 mAh ti darà ore di autonomia, permettendoti di utilizzare il tablet per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza carica.

La potenza di calcolo è assicurata dal processore Octa-Core che garantisce una navigazione fluida e una performance eccellente in qualsiasi attività. Inoltre, con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna , avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi documenti, foto e applicazioni preferite.

Il Galaxy Tab A8 è anche perfetto per chi ama la fotografia, grazie alla sua fotocamera posteriore da 8 MP e alla fotocamera frontale da 5 MP , ideale per le videochiamate con amici e familiari.

Insomma, il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet di altissima qualità con specifiche tecniche eccezionali, e ora lo puoi acquistare su Amazon a soli 202€, con uno sconto del 35%. Non perdere questa occasione per migliorare la tua esperienza digitale e godere di un dispositivo versatile e potente a un prezzo incredibilmente conveniente. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.