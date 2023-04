Pappagalli su FaceTime, la ricerca: "così si sentono meno soli"

Come oggetto di uno studio, gli scienziati hanno chiesto ai proprietari di pappagalli di insegnare a questi ultimi l’uso delle videochiamate. Si è scoperto così che, proprio come per gli esseri umani, FaceTime può aiutarli a sentirsi più appagati e meno soli, se lasciati liberi di interagire -anche virtualmente- con altri psittaciformi.

Più Serenità

In natura molte specie di pappagalli vivono in grandi stormi dalla complessa socialità, ma come animali domestici vivono spesso una vita da reclusi, rendendoli vittime di isolamento e noia. Il che si può tradurre in problemi psicologici che possono manifestarsi come dondolio, beccheggio e comportamenti autolesionistici come l’autodeplumazione.

Lo studio prevedeva di fornire agli uccelli un iPad da usare per effettuare videochiamate FaceTime. La dottoressa Ilyena Hirskyj-Douglas, dell’Università di Glasgow e coautrice della ricerca, ha ottenuto più di 1.000 ore di girato su 18 pappagalli da compagnia, e ha confermato che ci sono effetti benefici per gli animali.

“Ci sono 20 milioni di pappagalli che vivono nelle case delle persone negli Stati Uniti ” ha spiegato la ricercatrice. “Volevamo comprendere se questi uccelli possano beneficiare anche delle videochiamate. Se dessimo loro l’opportunità di chiamare altri pappagalli, sceglierebbero di farlo e l’esperienza andrebbe a beneficio dei pappagalli e dei loro caregiver?”

La risposta, sorprendente ma forse neppure troppo, è sì. I pappagalli che imparano a usare FaceTime mostrano comportamenti più sociali: si pavoneggiano di più, cantano e giocano molto più spesso. Ad ogni uccello è stata data la possibilità di scegliersi un amico da chiamare; e i pappagalli che chiamavano più spesso altri uccelli erano i più appagati.

Per chiamare un compagno, i pappagalli avevano a disposizione un tablet, una campana da far suonare, e le foto dei compagni da contattare, con l’assistenza dei proprietari. In totale gli uccelli hanno effettuate 147 chiamate deliberate l’uno verso l’altro.

“Sono rimasta piuttosto sorpresa dalla gamma di comportamenti diversi”, ha chiosato Hirskyj-Douglas. “Alcuni cantavano, alcuni giocavano e andavano a testa in giù, altri vorrebbero mostrare a un altro uccello i loro giocattoli”. E se ripensiamo all’esperienza della pandemia, non ci vuole molto a capire perché.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.