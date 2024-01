Pannello Solare Portatile: per le tue avventure, oggi con il 40% di coupon sconto!

Il nuovo anno è arrivato, portando con sé una pioggia di sconti che non puoi ignorare. Tra le offerte più allettanti c’è quella del Pannello Solare Portatile USB-C, ora disponibile su Amazon a soli 59,99€, grazie a un incredibile coupon del 40% di sconto. È il momento perfetto per regalarti un dispositivo che ti garantisce energia sostenibile e portatile a un prezzo senza precedenti.

Energia Sostenibile Ovunque Tu Vada

Questo Pannello Solare Portatile USB-C non è solo un accessorio, è una rivoluzione nel modo in cui accedi all’energia. Immagina di avere la libertà di ricaricare i tuoi dispositivi ovunque tu sia, sfruttando la potenza del sole. Che tu sia in campeggio, in escursione o semplicemente godendoti un giorno all’aperto, questo pannello solare ti assicura che i tuoi dispositivi non rimarranno mai senza carica.

Dotato di porte USB di ricarica rapida e una porta DC, questo caricatore del pannello solare può collegare e caricare direttamente telefoni cellulari (Android e Apple), iPad, laptop, power bank, piccole centrali elettriche e altri dispositivi elettronici quotidiani. Con una efficienza di conversione del 24%, converte l’energia solare in energia libera in sufficiente luce solare, garantendo una ricarica rapida e efficiente.

Design Robusto e Portabilità

Il design impermeabile e durevole IP67 assicura che il pannello solare funzioni anche in caso di maltempo imprevisto. Le proprietà resistenti alle alte temperature e all’usura possono farlo durare più a lungo rispetto ad altri pannelli solari. Questo caricatore solare portatile è ideale per attività all’aperto come campeggio, escursionismo, pesca, trekking, picnic e molto altro.

Il pannello è anche pieghevole e portatile, con sei pannelli laminati monocristallini e ETFT ripiegati in dimensioni compatte per riporli e trasportarli facilmente. I ganci e i moschettoni per appendere ti consentono di fissare il pannello a veicoli, tende e altro, rendendolo il compagno di viaggio ideale.

Acquista ora il tuo Pannello Solare Portatile USB-C a soli 59,99€ e inizia il tuo nuovo anno con energia pulita e portatile.

