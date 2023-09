OTTIMIZZA lo spazio di lavoro con il Samsung Smart Monitor (a 340 EURO IN MENO!)

Se stai cercando un monitor che non solo si adegua alle tue esigenze ma le supera, allora sei nel posto giusto. L’eccezionale Samsung Smart Monitor M8 è ora in offerta su Amazon a un prezzo scontato di 460,67€ .

Con uno sconto del 42% , questa è l’opportunità che stavate aspettando di fare il grande salto qualitativo nel vostro setup di lavoro o intrattenimento.

Samsung Smart Monitor M8: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Smart Monitor M8 è un hub di produttività e intrattenimento che combina il meglio della tecnologia Samsung in un design elegante e moderno.

Dotato di un brillante display da 32 pollici con risoluzione 4K UHD , ogni dettaglio, ogni colore e ogni sfumatura viene prodotto con precisione impeccabile. Che tu stai lavorando su un progetto, guardando un film o giocando, l’esperienza visiva è semplicemente sbalorditiva.

Una delle caratteristiche distintive di questo monitor è la sua capacità di connettersi senza problemi a vari dispositivi. Grazie alla funzionalità Wireless DeX , puoi collegare il tuo smartphone Samsung e trasformare il monitor in una workstationApple AirPlay 2 , è possibile condividere contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente sul monitor.

Ma non finisceSmart Hub , una piattaforma che ti consente di accedere direttamente a una vasta gamma di app di intrattenimento come Netflix, YouTube e molti altri, senza la necessità di un PC separato. Inoltre, con gli altoparlanti 2.2CH integrati , la qualità del suono è garantita per ogni tipo di contenuto.

Il design del Samsung Smart Monitor M8 è altrettanto impressionante. Con bordi sottili e una base elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio di lavoro o casa. Inoltre, la modalità protezione occhi e la modalità picture-in-picture offrono una flessibilità e un comfort visivo unici nel suo genere.

Il Samsung Smart Monitor M8 rappresenta una rivoluzione nella concezione dei monitor. È un dispositivo tutto in uno che soddisfa ogni tua esigenza, dalla produttività all’intrattenimento. E con uno sconto del 42%, oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 460 euro. Trasforma il tuo spazio con la magia della tecnologia Samsung!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.