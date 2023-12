OnePlus 9 Pro 5G al MINIMO STORICO su Amazon: solo 359,90€ (-22%)

OnePlus 9 Pro 5G a soli 359,90€ con lo sconto Amazon del 22%

Il OnePlus 9 Pro 5G si distingue per le sue caratteristiche tecniche di spicco. Dotato di un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici, offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. La fotocamera, sviluppata in collaborazione con Hasselblad, include un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo e una fotocamera monocromatica, garantendo risultati fotografici eccezionali.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo dispositivo è la sua tecnologia di ricarica. Con una batteria da 4500 mAh, supporta la Warp Charge 65T e la Warp Charge Wireless 50, che permettono di ricaricare il telefono dall’1 al 70% in soli 30 minuti. Questo significa che non dovrai mai preoccuparti di rimanere a corto di batteria durante la giornata.

Al cuore del dispositivo c’è il potente chip Qualcomm Snapdragon 888 5G, che assicura prestazioni elevate e una connettività 5G ultrarapida. Con 12GB di RAM gestisce senza problemi anche le applicazioni più esigenti, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva.

Questa offerta rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo all’avanguardia a un prezzo accessibile.Acquista ora su Amazon a soli 359,90€, approfittando di uno sconto del 22%. Non perdere questa occasione per portare a casa uno smartphone che combina design, potenza e innovazione. Affrettati, l’offerta è limitata!