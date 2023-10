Samsung Galaxy Buds Live ad un PREZZO MAI VISTO!

L’occasione che hai aspettato è arrivata con i Samsung Galaxy Buds Live, attualmente in offerta su Amazon a soli 59,00€. Ma c’è di più: stiamo parlando di uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale. Questa straordinaria opportunità è offerta in occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, un’occasione che non puoi permetterti di perdere.

Samsung Galaxy Buds Live per un’esperienza sonora immersi

I Samsung Galaxy Buds Live sono progettati per offrirti un’esperienza sonora unica. Grazie alla loro forma iconica e innovativa, si adattano perfettamente all’interno del tuo orecchio, creando un’ottima sigillatura acustica che ti consente di immergerti completamente nella tua musica, isolando il rumore esterno.

Ma andiamo al sodo delle specifiche tecniche. Dotati di driver dinamici da 12 mm, questi auricolari offrono un suono straordinario con bassi potenti e alti cristallini. Che tu stia ascoltando musica, podcast o chiamate, la qualità audio sarà eccezionale.

I Galaxy Buds Live sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.0, garantendo una connessione stabile e affidabile al tuo dispositivo, che si tratti di uno smartphone Samsung o di un altro dispositivo compatibile. Inoltre, sono compatibili con Bixby, l’assistente virtuale di Samsung, che ti permette di controllare la musica, inviare messaggi e ottenere informazioni con comandi vocali. Inoltre, questi auricolari sono dotati di una batteria che ti accompagnerà per tutta la giornata. Una singola carica ti offre fino a 6 ore di ascolto continuo, mentre il case di ricarica fornisce ulteriori 15 ore di autonomia. Inoltre, sono resistenti all’acqua e al sudore con certificazione IPX2, perfetti per le sessioni di allenamento o le giornate piovose.

Questo è il momento perfetto per investire in un’esperienza sonora superiore. Non perdere questa occasione! Clicca sul link, aggiungi i Samsung Galaxy Buds Live al tuo carrello e goditi la qualità audio che hai sempre desiderato. La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta per finire, quindi affrettati e acquista ora per risparmiare il 25% su questi auricolari premium. Rendiamo la tua musica indimenticabile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.