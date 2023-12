Mouse wireless Logitech MX Master 3S: precisione e comfort ad un PREZZO BOMBA

L’opportunità di elevare la tua esperienza di navigazione e lavoro è arrivata con un’offerta imperdibile su Amazon: il mouse wireless Logitech MX Master 3S è ora disponibile a soli 89,99€, con un risparmio del 33% sul prezzo originale. Questo non è solo un acquisto, ma un investimento nel comfort, nell’efficienza e nella tecnologia che trasformerà il modo in cui interagisci con il tuo computer.

Mouse wireless Logitech MX Master 3S con clic silenzioso

Il Logitech MX Master 3S è un vero e proprio capolavoro tecnologico, progettato per offrire un’esperienza utente senza pari. Dotato di tracciamento su qualsiasi superficie, incluso il vetro, grazie ai suoi sensori da 8000 DPI con sensibilità personalizzabile, questo mouse garantisce precisione e reattività in ogni situazione. Che tu stia lavorando su un tavolo lucido o navigando dal tuo divano, il MX Master 3S risponde con precisione millimetrica ai tuoi movimenti.

Uno degli aspetti più innovativi di questo dispositivo è il suo clic silenzioso. Il MX Master 3S offre la stessa sensazione soddisfacente di un clic tradizionale, ma con il 90% in meno di rumore. Questa caratteristica lo rende ideale per ambienti di lavoro condivisi o per chiunque desideri mantenere un ambiente tranquillo mentre lavora o gioca. Il Magspeed Scrolling è un’altra caratteristica distintiva che pone il MX Master 3S al di sopra della concorrenza. Questa tecnologia consente uno scorrimento ultra-rapido, preciso e quasi silenzioso, rendendo la navigazione tra lunghe pagine web e documenti un’esperienza fluida e piacevole. Inoltre, il design ergonomico del mouse è stato attentamente studiato per garantire una postura naturale del polso e ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Il software di programmazione Logi Options+ ti permette di personalizzare i pulsanti e ottimizzare il tuo flusso di lavoro con profili specifici per ogni applicazione. Inoltre, la funzionalità Flow ti consente di lavorare senza problemi su più computer contemporaneamente, trasferendo testo, immagini e file tra dispositivi con facilità. In un’epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, è rassicurante sapere che le parti in plastica del MX Master 3S sono realizzate con plastica riciclata post-consumo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Non lasciare che questa offerta scivoli via. A soli 89,99€, il Logitech MX Master 3S rappresenta un’opportunità eccezionale per migliorare la tua produttività e il tuo comfort. Aggiungilo al tuo carrello oggi stesso e preparati a vivere un’esperienza di navigazione e lavoro come mai prima d’ora. Questa è l’opportunità che aspettavi, e con un prezzo così vantaggioso, non c’è momento migliore per agire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.