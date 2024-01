Laptop HP 15s, prestazioni e portabilità, ad un PREZZO BOMBA

L’HP 15s è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 249,99€, grazie a un eccezionale 34% di sconto. Questo laptop combina prestazioni affidabili e design portatile, rendendolo la scelta ideale per studenti, professionisti e chiunque cerchi un dispositivo affidabile senza spendere una fortuna.

Laptop HP 15s con processore Intel Celeron

Dotato di un processore Intel Celeron N4120, l’HP 15s offre le prestazioni necessarie per gestire le attività quotidiane con facilità. Che tu stia navigando sul web, lavorando su documenti o guardando i tuoi video preferiti, questo laptop garantisce un’esperienza fluida e reattiva. La frequenza di boost fino a 2,6 GHz e i 4 MB di cache L2 assicurano che anche le applicazioni più esigenti vengano eseguite senza intoppi. Il design elegante e il chassis di color Natural Silver conferiscono a questo laptop un aspetto professionale e moderno. Con un peso di soli 1,65kg e uno spessore di 1,79 cm, l’HP 15s-fq0010sl è incredibilmente portatile, permettendoti di portarlo ovunque tu vada senza alcun problema.

Il display da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS Antiriflesso Slim e Micro-Edge garantisce angoli di visione ampi e riduce i riflessi, rendendo questo laptop perfetto per l’uso in varie condizioni di illuminazione. Con una luminosità di 220 Nits e un volume colore del 45% NTSC, le immagini e i video appaiono vividi e realistici. La memoria da 4GB DDR4 e l’SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB offrono spazio sufficiente per tutti i tuoi file e assicurano un avvio istantaneo del sistema e delle applicazioni. La tastiera Full Size con Tastierino Numerico integrato offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, ideale per lunghe sessioni di lavoro o studio.

L’autonomia della batteria fino a 9 ore e 30 min ti permette di lavorare o divertirti per tutta la giornata senza dover cercare una presa di corrente. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi ricaricare circa il 50% della batteria in soli 45 minuti. Questo laptop è dotato di Windows 11 Home in modalità S, ottimizzato per la sicurezza e l’efficienza. Potrai installare le app solo dal Microsoft Store e utilizzare Microsoft Edge per la navigazione, garantendo un’esperienza sicura e protetta.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’HP 15s a soli 249,99€ su Amazon. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente alla ricerca di un laptop affidabile e conveniente, questo dispositivo è la scelta perfetta per te. Agisci ora e approfitta di questa offerta incredibile per portare a casa un laptop che combina prestazioni, portabilità e stile.

