OFFERTA LAMPO: Microsoft 365 Family (6 persone) in sconto Prime del 37%

Se stai cercando il momento giusto per investire in un software che potenzierà la tua produttività e quella della tua famiglia, oggi è il giorno perfetto! Grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon, puoi ottenere Microsoft 365 Family per fino a 6 persone a soli 51,99€, beneficiando di uno sconto straordinario del 37% sul prezzo originale.

Microsoft 365 Family per un anno a soli 51,99€

Abbonamento annuale per un massimo di sei persone, offrendo un insieme di potenti app di produttività e sicurezza.

per un massimo di sei persone, offrendo un insieme di potenti app di produttività e sicurezza. Utilizzabile contemporaneamente su un massimo di 5 dispositivi per persona, tra cui PC, Mac, tablet e telefoni cellulari.

per persona, tra cui PC, Mac, tablet e telefoni cellulari. Fornisce fino a 6 TB di spazio di archiviazione in cloud OneDrive (1 TB per persona), garantendo che i tuoi documenti, foto e altri file siano sempre al sicuro e facilmente accessibili.

(1 TB per persona), garantendo che i tuoi documenti, foto e altri file siano sempre al sicuro e facilmente accessibili. Include applicazioni premium sempre aggiornate come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams.

come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams. Protezione avanzata con Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi.

per i tuoi dati e dispositivi. Editor video Clipchamp con effetti e filtri premium.

con effetti e filtri premium. Impostazione di avvisi di localizzazione nell’app mobile Microsoft Family Safety, garantendo la sicurezza dei tuoi cari.

nell’app mobile Microsoft Family Safety, garantendo la sicurezza dei tuoi cari. Compatibilità con Windows, macOS, iOS e Android.

Non lasciarti sfuggire questa offerta! Se sei un cliente Prime, questa è l’occasione che stavi aspettando. Non solo avrai accesso a uno degli abbonamenti software più completi sul mercato, ma lo otterrai anche a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente qualcuno che desidera avere le migliori applicazioni a portata di mano, Microsoft 365 Family è la soluzione ideale per te.

La Festa delle Offerte Prime su Amazon è l’opportunità perfetta per fare acquisti intelligenti e risparmiare. Con Microsoft 365 Family, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, studiare e divertirti. Non perdere questa offerta esclusiva riservata ai clienti Prime. Affrettati e approfitta di questo sconto del 37% prima che scada!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.