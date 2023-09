iMac 2020 in SUPER SCONTO su Amazon: Corri ad acquistarlo!

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile sull’iMac 2020: da un prezzo di listino che supera abbondantemente il migliaio di euro, ora puoi portarti a casa questo gioiello della tecnologia a soli 899,00€. E se ti dicessimo che questo incredibile prezzo include uno sconto del 28%? Sì, hai capito bene. È un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire.

iMac 2020 con display da 21,5 pollici

L’iMac 2020 è una macchina potente e versatile, ideale sia per chi ha bisogno di un computer per il lavoro che per chi lo utilizza principalmente per svago. Dotato di un display da 21,5 pollici con risoluzione 1920 × 1080, offre immagini nitide e colori brillanti, rendendo ogni tua attività un vero piacere per gli occhi. Ma non è tutto. Al suo interno batte un cuore potente: stiamo parlando del processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione, affiancato da una memoria RAM da 8 GB e una archiviazione SSD ultraveloce da 256 GB. Queste specifiche garantiscono prestazioni fluide e veloci, permettendoti di eseguire anche le applicazioni più esigenti senza alcun problema.

Ma l’iMac non è solo potenza. È anche connettività. Con due porte Thunderbolt 3 (USB‐C), quattro porte USB-A e una porta Gigabit Ethernet, hai a disposizione tutte le connessioni di cui hai bisogno per i tuoi dispositivi e accessori. E non dimentichiamo la grafica: l’iMac 2020 è equipaggiato con l’Intel Iris Plus Graphics 640, che ti offre prestazioni grafiche di alto livello, ideali per il gaming, la grafica e la post-produzione video.

Il design, invece, è uno dei punti di forza di Apple. L’iMac 2020, con la sua linea sottile e elegante, è un vero e proprio oggetto di design, capace di arricchire ogni ambiente con il suo stile inconfondibile.

Non perdere questa occasione! Questo è il momento giusto per acquistarlo. Con uno sconto del 28% e un prezzo di soli 899,00€, questa offerta su Amazon è davvero imperdibile. Ma affrettati: l’offerta potrebbe scadere a breve.

