Bundle Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe in SUPER SCONTO: -60%

Nel mondo digitale di oggi, la sicurezza e la produttività sono due aspetti cruciali della vita quotidiana. Ecco perché l’offerta attuale su Amazon è così allettante: Microsoft 365 Family (abbonamento di 12 + 3 mesi) e Norton 360 Deluxe per 5 dispositivi (abbonamento 15 mesi) a soli 73,99€, con uno sconto del 60%. Questo pacchetto è una soluzione completa che offre non solo strumenti di produttività avanzati, ma anche una protezione robusta per i tuoi dispositivi e dati personali.

Bundle Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe

Microsoft 365 Family è ideale per famiglie o piccoli gruppi, consentendo la condivisione tra fino a 6 persone. Ogni utente può utilizzare le app su un massimo di 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, iPhone, iPad e dispositivi Android. Questo abbonamento offre fino a 6 TB di spazio di archiviazione nel cloud (1 TB a persona), garantendo ampio spazio per documenti, foto e video. Le app premium come Word, Excel, PowerPoint, Defender, Outlook, Clipchamp e Family Safety sono incluse, offrendo funzionalità avanzate e accesso offline. Norton 360 Deluxe aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo fino a 5 dispositivi da virus, ransomware, phishing e altre minacce online. Questo pacchetto include anche una Secure VPN per la crittografia dei dati, un Password Manager per gestire in modo sicuro le tue credenziali e un backup nel cloud per PC come misura preventiva contro la perdita di dati. Questo pacchetto combinato non solo migliora la tua produttività con strumenti di Office avanzati, ma protegge anche i tuoi dati e dispositivi con soluzioni di sicurezza all’avanguardia. È una soluzione ideale per famiglie e piccoli gruppi che cercano di bilanciare lavoro, studio e sicurezza digitale.

Con un prezzo di soli 73,99€ su Amazon, questo pacchetto offre un valore eccezionale. È un’opportunità imperdibile per chiunque voglia migliorare la propria esperienza digitale, sia in termini di produttività che di sicurezza. Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe rappresentano una combinazione vincente, offrendo tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, studiare e proteggere i tuoi dati in un unico pacchetto conveniente.