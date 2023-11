OFFERTA ASSOLUTAMENTE IMPREDIBILE sulle Nothing Ear (2)

L’attesa è finita per gli appassionati di tecnologia e qualità audio: le Nothing Ear (2) sono ora disponibili su Amazon a un prezzo incredibile di soli 109,00€, con un notevole sconto del 16%! Questa offerta è un’opportunità unica per chi desidera unire design innovativo e prestazioni di alto livello senza spendere una fortuna.

Nothing Ear (2) con cancellazione attiva del rumore

Le Nothing Ear (2) si distinguono per il loro design elegante e le caratteristiche tecniche all’avanguardia. Il nuovo design a doppia camera e il potente driver dinamico da 11,6 mm garantiscono una riproduzione audio di qualità superiore, con alti cristallini e bassi profondi. La certificazione Hi-Res Audio assicura un’esperienza sonora fedele all’intento dell’artista, con frequenze fino a 24 bit/192 kHz trasmesse a una velocità di 1 Mbps, compatibili con la tecnologia codec LHDC 5.0.

Un altro aspetto fondamentale di queste cuffie è la cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB, che, grazie alla modalità adattiva, rileva le distrazioni nell’ambiente e regola i livelli di conseguenza. Puoi anche personalizzare l’ANC per adattarlo perfettamente alla forma delle tue orecchie. Inoltre, la Clear Voice Technology filtra oltre 20.000 campioni sonori per mettere in risalto la tua voce, garantendo chiamate chiare anche in condizioni di vento o in mezzo alla folla.

Le Nothing Ear (2) offrono anche la comodità della doppia connessione, permettendoti di collegarti a due dispositivi contemporaneamente. Puoi ascoltare musica sul notebook e rispondere a una chiamata sul telefono senza interruzioni. Con la custodia, godrai fino a 36 ore di musica, e con una ricarica rapida di soli 10 minuti, otterrai 8 ore di utilizzo.

A 109,00€, le Nothing Ear (2) rappresentano un’offerta eccezionale per chi cerca qualità, design e innovazione. Non perdere questa occasione di migliorare la tua esperienza audio quotidiana con un prodotto all’avanguardia a un prezzo così vantaggioso. Visita subito la pagina Amazon e approfitta di questa offerta prima che termini!

