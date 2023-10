Niente USB-C per gli accessori Mac, c'è ancora la Lightning

Nonostante le aspettative e le voci di corridoio, Apple ha deciso di non introdurre ancora l’USB-C nella sua gamma di accessori di input per Mac, continuando a offrire Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse con connettore Lightning. Questa decisione ha sorpreso molti, considerando il trend dell’azienda di spostare aggressivamente diversi dispositivi dalla porta Lightning all’USB-C.

Gli accessori Mac hanno ancora il connettore Lightning

Durante l’evento Apple di lunedì, in cui è stato presentato il rinnovato iMac da 24 pollici, molti si aspettavano che l’azienda cogliesse l’occasione per aggiornare anche la sua linea di accessori, introducendo l’USB-C. Tuttavia, Apple ha scelto di mantenere il connettore Lightning per Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse.

Negli ultimi anni, Apple ha iniziato a spostare diversi dei suoi dispositivi su USB-C, tra cui tutti i modelli di iPad di ultima generazione, gli AirPods Pro di seconda generazione, il telecomando Siri e la linea iPhone 15. Questo ha portato molti a credere che anche gli accessori per Mac avrebbero presto seguito questa tendenza.

Nonostante la decisione di Apple di rimandare l’introduzione dell’USB-C negli accessori per Mac, la pressione dell’Unione Europea per standardizzare i connettori dei dispositivi elettronici è ancora incombente. Sebbene Apple non sia ancora obbligata a rilasciare prodotti con USB-C e possa continuare a vendere prodotti con connettore Lightning spediti prima della scadenza del 2024, è chiaro che il cambiamento è all’orizzonte.

Per gli utenti Apple, questa decisione significa che dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere l’USB-C sugli accessori per Mac. Tuttavia, considerando la direzione in cui si sta muovendo l’azienda e le pressioni normative, è probabile che il cambiamento avvenga in futuro. Nel frattempo, gli utenti possono continuare a utilizzare i loro accessori con connettore Lightning, sapendo che Apple sta lavorando per garantire che i suoi prodotti siano conformi agli standard futuri.

Mentre molti sono rimasti sorpresi dalla decisione di Apple di non introdurre ancora l’USB-C negli accessori per Mac, è chiaro che il cambiamento è solo questione di tempo. Gli utenti Apple possono aspettarsi che l’azienda continui a spostare i suoi dispositivi su USB-C nel prossimo futuro, in linea con le tendenze del settore e le pressioni normative.