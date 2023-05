Netflix e condivisione account: come funziona e quanto costa

È giunto il momento per gli utenti Netflix in Italia di rivedere le proprie abitudini di condivisione dell’account. Come annunciato dalla società di streaming a ottobre, le regole sulla condivisione di password stanno per cambiare. Netflix si prepara a fare il giro di boa verso il 2023, introducendo nuove misure per assicurarsi che tutti gli utenti paganti ricevano il servizio per il quale stanno pagando.

Un cambiamento nel modo in cui usiamo Netflix: cosa bisogna sapere

Netflix ha preso l’iniziativa di notificare i propri abbonati in Italia tramite e-mail, chiarendo la nuova politica: “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te.”. Questo nuovo approccio ha lo scopo di garantire che l’account Netflix sia condiviso solo tra persone che vivono insieme, formando lo stesso nucleo domestico. In sostanza, Netflix prevede che l’account sia utilizzato solo da chi vive sotto lo stesso tetto e usa lo stesso Wi-Fi.

Tuttavia, questo non significa che gli amici, i figli all’estero, gli ex partner o le coppie a distanza saranno completamente tagliati fuori. Netflix offre due opzioni: creare un nuovo profilo, formando un proprio nucleo domestico (con la possibilità di trasferire il proprio account senza perdere i dati personali), oppure utilizzare la funzione “aggiungi utente” pagando un extra di 4,99 euro al mese.

Nel frattempo, i prezzi degli abbonamenti a Netflix rimarranno gli stessi. Il piano Standard, che consente 2 accessi simultanei e contenuti in Full HD, costa 12,99 euro al mese, mentre il piano Premium, che offre 4 accessi simultanei e contenuti in 4K, costa 17,99 euro al mese. Con il piano Standard, si può aggiungere un solo utente extra, mentre con il piano Premium, si possono aggiungere due utenti extra.

Netflix si affida a diversi criteri per determinare se un utente possa essere considerato parte di un nucleo domestico, tra cui l’indirizzo IP, l’ID del dispositivo e l’attività dell’account. Quindi, se vivi con la persona che ha sottoscritto l’abbonamento, non ci sono problemi. Tuttavia, se desideri condividere Netflix con qualcuno che non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare la funzionalità “Acquista un utente extra” al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

È importante notare che l’utente extra sarà a carico del sottoscrittore dell’abbonamento. Questo significa che se aggiungi un utente extra al tuo piano, sarai responsabile del pagamento del costo aggiuntivo.

La nuova politica di Netflix potrebbe comportare dei cambiamenti per molti utenti, ma offre anche nuove opportunità. Potrebbe essere l’occasione perfetta per creare il proprio profilo e personalizzare la propria esperienza di streaming, o forse è il momento di riflettere su quanto si utilizza realmente Netflix e se vale la pena investire in un account personale. In ogni caso, Netflix sembra determinato a offrire opzioni flessibili per soddisfare le esigenze di tutti i suoi utenti.

Nonostante ciò, Netflix continua a investire massicciamente in nuovi contenuti originali e di qualità, garantendo che vi sia sempre un’ampia varietà di film e serie TV per soddisfare i gusti, gli stati d’animo, le preferenze linguistiche o le persone con cui si desidera guardare. Questo significa che, nonostante le nuove regole, Netflix rimane un player dominante nel settore dello streaming video.