Motorola Moto Edge 30 Neo: oggi RISPARMI 180 EURO sullo smartphone top di gamma

E’ il momento di regalarsi un telefono con prestazioni eccellenti e un design elegante, il Motorola Moto Edge 30 Neo. Con l’incredibile offerta su Amazon, lo puoi avere a soli 249,00€ con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino. Non perdere l’opportunità di avere tra le mani un dispositivo di fascia alta a un prezzo così conveniente.

Questo è il prezzo minimo storico per un telefono con caratteristiche così avanzate, quindi cogli l’occasione e approfitta dell’offerta per risparmiare in grande stile.

Motorola Moto edge 30 Neo: quando un gran telefono regala eccellenti prestazioni

Display AMOLED da 6.67 Pollici: Goditi immagini e video di alta qualità con il display AMOLED da 6.67 pollici del Motorola Moto Edge 30 Neo, che offre colori vividi e contrasti nitidi.

Processore Potente: Il telefono è alimentato da un processore Octa-Core, che offre prestazioni fluide e rapide sia per le attività quotidiane che per i giochi più impegnativi.

Fotocamera Versatile: Cattura foto e video eccezionali con la fotocamera principale da 108MP, la fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e la fotocamera di profondità da 2MP.

Batteria Durevole: Con una batteria da 5000mAh, il Motorola Moto Edge 30 Neo ti garantirà un'esperienza d'uso senza interruzioni per tutto il giorno.

Connettività 5G: Sfrutta la velocità e l'affidabilità della connettività 5G per una navigazione veloce e senza intoppi su Internet.

Memoria Espandibile: Con 128GB di spazio di archiviazione interno, hai abbastanza spazio per tutte le tue foto, video e app. Inoltre, la memoria è espandibile tramite scheda microSD per soddisfare ulteriori esigenze di spazio.

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è un dispositivo completo e potente, perfetto per coloro che cercano prestazioni di alto livello a un prezzo conveniente. Con l’offerta su Amazon a soli 249,00€, con uno sconto del 42%, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità per avere un telefono di fascia alta a un prezzo così conveniente.

