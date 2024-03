Motorola G04: smartphone a meno di 100€, rapporto qualità-prezzo TOP

Il Motorola G04 unisce stile e funzionalità in un dispositivo elegante e sottile, disponibile in quattro vivaci colori per esprimere la tua personalità. Con un display notchless da 6,56 pollici, potrai goderti l’intrattenimento con una visione nitida e dettagliata, anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla modalità Luminosità elevata. Con un aggiornamento rapido, questo schermo offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

La fotocamera del Motorola G04 è progettata per catturare scatti pronti per i social, con funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini. Che si tratti di selfie o di foto di paesaggi, potrai contare su risultati di alta qualità che saranno pronti da condividere con il mondo.

Grazie alla tecnologia 4G e al processore efficiente, il Motorola G04 offre prestazioni fluide e reattive, consentendoti di aprire le app più velocemente e mantenerle aperte più a lungo per un multitasking ottimale. Che tu stia navigando sul web, giocando o lavorando, questo smartphone è pronto a soddisfare le tue esigenze.

Inoltre, con 4 GB di memoria RAM e una varietà di opzioni di connettività tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC, il Motorola G04 ti offre tutte le funzionalità di cui hai bisogno per rimanere connesso e produttivo, ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 17% sul Motorola G04 che viene venduto al prezzo finale di 99,90€.