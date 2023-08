Motorola Edge 40: solo per OGGI lo paghi 200 EURO IN MENO!

È arrivato il momento di cambiare cellulare? Sei alla ricerca di un nuovo smartphone di alta gamma ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! È il Motorola Edge 40, oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 34% quindi a soli 395 euro.

Questo vuol dire che potrai acquistare il disposititvo di ultima generazione risparmiando più di 200 euro sul prezzo di listino! Non puoi permetterti di perdere l’opportunità di avere uno dei migliori smartphone sul mercato ad un prezzo così basso, fai subito il tuo ordine!

Caratteristiche e funzionalità del Motorola Edge 40

Il Motorola Edge 40 è dotato di un display curvo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 144Hz, il che significa che potrai goderti immagini e video di alta qualità con colori vivaci e dettagli nitidi.

La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.4 e la fotocamera ultra grandangolare da 13 MP ti consentiranno di scattare foto e video di alta qualità, che renderanno i tuoi ricordi ancora più belli. Con la batteria da 4400mAh, potrai utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza doverlo ricaricare.

L’Edge 40 è inoltre dotato di una memoria interna da 256GB, che ti permetterà di salvare tutti i tuoi file, foto e video preferiti senza preoccuparti di dover cancellare qualcosa per far spazio a qualcos’altro. Con la connettività 5G e NFC, potrai utilizzare il tuo smartphone per navigare in Internet, effettuare pagamenti e molto altro ancora. E grazie alla certificazione IP68, il tuo smartphone sarà protetto da polvere e acqua.

Insomma, se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di alta gamma con tutte le caratteristiche che desideri, il Motorola Edge 40 è la scelta perfetta. E con il prezzo scontato del 34% offerto da Amazon, oggi potrai acquistarlo a soli 395 euro. Corri a fare il tuo ordine!

